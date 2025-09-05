Ya es definitivo. Luego del fallo de la Unidad Disciplinaria de Conmebol, Universidad de Chile disputará los cuartos de final en Copa Sudamericana, donde se verá las caras contra Alianza Lima de Perú, en plenas Fiestas Patrias.

Tras los castigos que recibió de parte del organismo, producto de los incidentes en el duelo con Independiente, se sabe que el duelo de ida en el Estadio Alejandro Villanueva, en el barrio limeño de Matute, será sólo con hinchas locales.

En cuanto al duelo de vuelta, ante la imposibilidad de usar el Estadio Nacional por el comienzo del Mundial Sub 20, la U deberá salir de Santiago para recibir este duelo por Copa Sudamericana. Y después de un largo análisis, ya definieron su “casa”.

¿Dónde será local la U ante Alianza en Sudamericana?

Las opciones que le quedaban a Azul Azul eran pocas, pues en regiones no podía jugar ni en Valparaíso, Rancagua ni Talca, por ser sedes de la Copa del Mundo juvenil, ante ese panorama aparecía Concepción como alternativa pero no alcanzó a serla.

Pues desde la U tomaron una decisión, y es que según reporta Radio Cooperativa, el cuadro universitario recibirá a Alianza Lima “en el Estadio ‘Francisco Sánchez Rumoroso’ de Coquimbo el jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas”.

Recordemos que este encuentro será el primero como local donde el Romántico Viajero deberá jugar a puertas cerradas, de los siete que contempla la medida impuesta por Conmebol, que en total le generará pérdidas económicas por US$7 millones de dólares.

Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo recibirá a la U en Copa Sudamericana (VLN Radio)

¿Cuál fue el castigo de Conmebol a los azules?

Según el dictamen CS.O-123-25 de la Unidad Disciplinaria, estos son las sanciones contra la U tras lo que ocurrió con Independiente en Copa Sudamericana:

3.1. OBLIGACIÓN de jugar a PUERTA CERRADA sus siguientes 7 partidos en condición de local en competiciones CONMEBOL.

3.2. OBLIGACIÓN de jugar sus siguientes 7 partidos en condición de visitante, en competiciones CONMEBOL, sin aficionados del CLUB UNIVERSIDAD DE CHILE.

3.3. MULTA de USD 150.000.El monto de esta multa será debitado automáticamente del importe a recibir por el Club de la CONMEBOL en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio.

4°. MULTA de USD 120.000 por la infracción al artículo 15.2 del Código Disciplinario de la CONMEBOL en concordancia con el artículo 27 del mismo cuerpo legal. El monto de esta multa será debitado automáticamente del importe a recibir por el Club de la CONMEBOL en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio.

