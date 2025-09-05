Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

En Perú se relajan: Afirman que Alianza Lima tendrá “ventaja gigante” ante U de Chile

Desde la nación incaica se frotan las manos con miras a la serie ante los azules por Copa Sudamericana por un factor especial.

Por Alfonso Zúñiga

Alianza Lima enfrentará a la U en cuartos de final en Copa Sudamericana.
© PhotosportAlianza Lima enfrentará a la U en cuartos de final en Copa Sudamericana.

Se acabó la teleserie. La Unidad Disciplinaria de Conmebol confirmó la descalificación de Independiente, y por ende, la clasificación de Universidad de Chile a cuartos de final de Copa Sudamericana, donde se enfrentará a Alianza Limade Perú.

Un duelo que en la nación incaica ya comienza a vivir, a tal punto que lo toman como una “revancha” de lo que ocurrió en Copa Libertadores 2010, donde quedaron eliminados tras un polémico partido en el Estadio Monumental.

Sin embargo, lejos de ponerse nerviosos por enfrentar a la U, la actitud de la prensa peruana es de “relajo total“. Todo porque advierten que gracias al castigo de la Conmebol, Alianza Lima tendrá una “gigantesca ventaja” en lo deportivo.

Conmebol toma decisión y Universidad de Chile clasifica a los cuartos de final de la Sudamericana

ver también

Conmebol toma decisión y Universidad de Chile clasifica a los cuartos de final de la Sudamericana

Alianza tendrá “ventaja gigante” en serie ante la U

Para entender este sentir en el Rimac, hay que recordar que en el fallo de la Conmebol se castigó al cuadro chileno con siete partidos de visita sin presencia de sus hinchas, además de otros siete juegos de local a puertas cerradas.

Ante este panorama, el diario peruano Líbero afirma que “Alianza Lima tendrá una gran ventaja“, y esa es que la U no podrá tener a sus hinchas ni en el duelo de ida en Matute, ni en la revancha en escenario que determine el Romántico Viajero.

Este punto es clave para los “Íntimos de la Victoria”, que a nivel internacional han hecho respetar su condición de local. Entre Libertadores y Sudamericana, suman cuatro victorias, un empate y dos derrotas, éstas ante Sao Paulo y Libertad.

Publicidad

¿Cuándo se juega esta serie?

El encuentro de ida por cuartos de final de Copa Sudamericana entre Alianza Lima y Universidad de Chile se jugará este jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima. La revancha será el jueves 25 a la misma hora en escenario por confirmar.

Lee también
Fallo Conmebol: llanto de periodista argentino por clasificación de la U
U de Chile

Fallo Conmebol: llanto de periodista argentino por clasificación de la U

¡Hay esperanza! Así la U podrá tener a sus hinchas en Copa Sudamericana
U de Chile

¡Hay esperanza! Así la U podrá tener a sus hinchas en Copa Sudamericana

Fallo Conmebol se puede apelar: fecha clave y precio para la U y el Rojo
U de Chile

Fallo Conmebol se puede apelar: fecha clave y precio para la U y el Rojo

Crack de Brasil que costó 75 millones explica por qué vomitó ante la Roja
Selección Chilena

Crack de Brasil que costó 75 millones explica por qué vomitó ante la Roja

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo