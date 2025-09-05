Se acabó la teleserie. La Unidad Disciplinaria de Conmebol confirmó la descalificación de Independiente, y por ende, la clasificación de Universidad de Chile a cuartos de final de Copa Sudamericana, donde se enfrentará a Alianza Limade Perú.

Un duelo que en la nación incaica ya comienza a vivir, a tal punto que lo toman como una “revancha” de lo que ocurrió en Copa Libertadores 2010, donde quedaron eliminados tras un polémico partido en el Estadio Monumental.

Sin embargo, lejos de ponerse nerviosos por enfrentar a la U, la actitud de la prensa peruana es de “relajo total“. Todo porque advierten que gracias al castigo de la Conmebol, Alianza Lima tendrá una “gigantesca ventaja” en lo deportivo.

Alianza tendrá “ventaja gigante” en serie ante la U

Para entender este sentir en el Rimac, hay que recordar que en el fallo de la Conmebol se castigó al cuadro chileno con siete partidos de visita sin presencia de sus hinchas, además de otros siete juegos de local a puertas cerradas.

Ante este panorama, el diario peruano Líbero afirma que “Alianza Lima tendrá una gran ventaja“, y esa es que la U no podrá tener a sus hinchas ni en el duelo de ida en Matute, ni en la revancha en escenario que determine el Romántico Viajero.

Este punto es clave para los “Íntimos de la Victoria”, que a nivel internacional han hecho respetar su condición de local. Entre Libertadores y Sudamericana, suman cuatro victorias, un empate y dos derrotas, éstas ante Sao Paulo y Libertad.

¿Cuándo se juega esta serie?

El encuentro de ida por cuartos de final de Copa Sudamericana entre Alianza Lima y Universidad de Chile se jugará este jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima. La revancha será el jueves 25 a la misma hora en escenario por confirmar.