Tras días de incertidumbre, la Conmebol prepara el fallo para definir al clasificado entre Universidad de Chile e Independiente, luego de que el encuentro de vuelta fue suspendido por terribles enfrentamientos entre hinchas de ambos equipos que terminó con más de una veintena de heridos y más de 100 detenidos.

Los azules iban ganando la serie lo que lo dejaba como clasificados. Sin embargo, tras los incidentes el destino del equipo que seguía en competencia ha estado en pausa pues en Paraguay han oído los alegatos de ambos clubes.

¿Cuándo jugará la Universidad de Chile vs. Alianza Lima?

El esperado encuentro se jugará el próximo 18 de septiembre a las 21:30 horas, en Lima. Será sin público visitante, pues ambas hinchadas serán sancionadas.

El castigo que se especula para hinchas de la U de Chile

Hay un castigo oficial para los seguidores chilenos. “Los hinchas de Universidad de Chile en toda la provincia de Buenos Aires no podrán concurrir a ningún espectáculo deportivo, amistoso u oficial, hasta fines de 2027″, es lo que señalan desde Aprevide en Argentina.

Ahora se espera por el de Conmebol, que seguramente será más fuerte. Incluso en Radio ADN se especuló con cuatro años de castigo para los fanáticos de la U.

