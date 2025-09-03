Saca pasajes: Aseguran que Alianza Lima será rival de la U en inédito estadio

Conmebol prepara el fallo sobre el partido cancelado entre Independiente y Universidad de Chile. El partido de revancha por Copa Sudamericana no se pudo reanudar por los incidentes en el Estadio Libertadores de América. Lo que terminó con graves agresiones a la parcialidad azul.

Ambos clubes implicados ya realizaron sus descargos en las oficinas en Asunción. Inclusive Marcelo Díaz participó entregando su testimonio sobre los hechos ocurridos el pasado 20 de agosto.

El tema es que mientras el tiempo pasa, Alianza Lima sigue expectante de la resolución. El cuadro peruano espera al ganador por secretaria para disputar los cuartos de final del torneo.

Inclusive el primer partido ya está programado para el 18 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva más conocido como “Matute”.

¿Dónde jugará la U contra Alianza Lima?

Así las cosas, en el programa “Al Ángulo” de Movistar Deportes detallaron que el elenco que saldrá ganador por el fallo de Conmebol será Universidad de Chile. “La información es que van a fallar el jueves y que todo indica que va a ser clasificado U. de Chile. Todavía no es oficial”, adelantaron.

Ahora la discusión es la revancha ya que el Estado Nacional no está disponible. En primera instancia se indicó que sería el Estadio Sausalito como opción. Pero ahora se apunta a otro recinto como el Sánchez Rumoroso.

“En Matute solo será hinchada local. Luego una semana después en Coquimbo y a puertas cerradas. Es la información que está trascendiendo”, aseguraron en el espacio deportivo.