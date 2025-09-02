Es tendencia:
Fallo final

Con presencia de Marcelo Díaz: la U juega carta clave en el fallo de Conmebol

La defensa de los azules contó con el capitán del equipo para conseguir la clasificación.

Por Felipe Pavez Farías

Marcelo Díaz acompañó a la comitiva de la U en la audencia de Conmebol
© JAVIER VERGARA/PHOTOSPORTMarcelo Díaz acompañó a la comitiva de la U en la audencia de Conmebol

Conmebol define en las próximas horas el partido cancelado entre Independiente y Universidad de Chile por Copa Sudamericana. El partido del 20 de agosto no se disputó por los incidentes en el estadio Libertadores de América.

Un centenar de hinchas del Rojo atacó gravemente a un puñado de fanáticos de la U que desprotegidos sufrieron heridas de importante consideración. En las afueras del recinto más de cien hincas chilenos fueron detenidos. Lo que dejó a la luz los graves problemas de organización del cuadro trasandino.

Independiente juega su última carta desesperada para eliminar a U de Chile de la Copa Sudamericana

Pese a ello, en Conmebol recibieron las defensas de Independiente y Universidad de Chile. Todo para hacer una resolución categórica la tema y que no se vuelva a repetir en los torneos como Copa Sudamericana ni Libertadores. 

Ante, la defensa del Romántico Viajero tuvo una particularidad para no tener ninguna sorpresa en el resultado final. Así lo reveló el periodista Marcelo Díaz quien indicó que parte del plantel y cuerpo técnico también participaron de la audiencia de este martes. 

Desde las 15:45 y hasta las 16:45, Independiente puede entregar sus últimos alegatos. Lo mismo hará Universidad de Chile, donde culpa a Independiente por lo ocurrido. Hubo declaración de testigos, y no hay gente de Independiente“, adelantó el periodista.

Marcelo Díaz no suelta al presidente de Independiente: “Es repudiable…”

Comenzó el delegado Michael Santos, luego Nicolai Salazar el oficial de seguridad. Tras ello el capitán de la U, Marcelo Díaz, el fiosoterapeuta, Diego Durán, y analista de videos, Matías Cruz. Finalmente ambos podrán hacer una réplica de 10 minutos y Conmebol define el fallo“, adelantó el comunicador. 

La participación de Díaz y los integrantes del cuerpo técnico, a través de videollamada, serán claves en la resolución. Esto debido a que presenciaron los incidentes dentro de la cancha y en las tribunas, ya que uno de los analistas sufrió agresiones de parte de la hinchada local. En tanto el “Chelo” presenció como intentaron ingresar a camarines y además de las agresiones a buses y hasta en el hotel de concentración. 

Marcelo Díaz llegó a Paraguay a declarar ante Conmebol

Marcelo Díaz llegó a Paraguay a declarar ante Conmebol

¿Cuándo sale el fallo de Conmebol?

El comunicador de TNT Sports, detalló que el fallo de Conmebol podría estar a más tardar el 8 de septiembre. Esto debido a que ya el 18 y 25 están programados los partidos frente a Alianza Lima. 

Así las cosas, el Marcelo Díaz periodista detalló que en la U se espera un castigo por lo ocurrido ante Independiente. Pero todo indica que pasará de fase para medirse ante el cuadro que dirige “Pipo” Gorosito. 

