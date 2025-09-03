Horas claves para los futuros de U. de Chile e Independiente. Tanto el Bulla como el Rojo presentaron sus descargos tras lo ocurrido en la revancha por los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde ambos buscan clasificar, y ahora esperan la determinación de Conmebol.

Las dirigencias de los equipos se presentaron este martes 2 de septiembre a una audiencia presencial en Asunción, donde está la sede de la Conmebol.

Desde ambos lados se mostraron satisfechos con sus respectivas defensas. “Estamos confiados en el trabajo que hemos hecho“, mencionó José Ramón Correa, abogado de la U. “Hemos planteado que Independiente tiene que pasar“, dijo Néstor Grindetti, presidente del Rojo.

¿Y cuándo se sabrá qué pasará con los dos clubes? En ESPN Argentina revelaron que el fallo podría salir este mismo miércoles 3 de septiembre, porque los miembros de la Unidad Disciplinaria de la Conmebol se reunirán durante las próximas horas a evaluar los descargos.

Para cuándo estaría el fallo de Conmebol

La resolución podría tardar un poco más y salir este jueves o viernes, pero no pasaría del fin de semana, mencionan al otro lado de la cordillera.

Si bien desde Conmebol no prometieron una fecha para entregar su deliberación, se entiende que no hay mucho plazo con la competencia en curso. Si pasa un equipo, o que el partido se reanuda en cancha neutral, debe ser con tiempo de anticipación a los cuartos de final (semana del 16 de septiembre).