Por el momento queda sólo esperar la resolución que tomará la Conmebol para dirimir la inconclusa llave entre Independiente y la U de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana. La revancha en el estadio Libertadores de América no pudo terminar.

Quedó cancelada a raíz de los serios incidentes acaecidos en Avellaneda. Una noche triste para el fútbol de este lado del mundo. Después de las exposiciones, el presidente del Rojo sigue firme. “Creo y estoy convencido desde el primer momento en que tenemos razón”, aseguró Néstor Grindetti en su vuelta a Buenos Aires desde Asunción.

“Los abogados hicieron un alegato muy bueno y claro. Ellos hicieron lo suyo. La audiencia fue correcta, sin agresiones”, agregó el cuestionado timonel del Rey de Copas. Con eso, de inmediato reflotó un escándalo ocurrido en la última Copa América. También una millonaria demanda contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Parte de los incidentes en el estadio Libertadores de América. (Fotobaires/Photosport).

Esto es por el defensor de Independiente en esta gestión. Se trata de Ariel Reck, un abogado experto en derecho deportivo que cuenta en su currículum haber sido contratado por Uruguay para proteger sus intereses luego de una fuerte pelea entre hinchas charrúa y colombianos.

Darwin Núñez fue a la tribuna a defender a sus familiares, según dijo después Marcelo Bielsa. (Buda Mendes/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

Durante aquella trifulca se metieron algunos futbolistas de la Celeste, como el centrodelantero Darwin Núñez, que se viralizó por todo el mundo por un golpe que nunca fue. Como Reck había defendido a Uruguay tras la furiosa reacción en el Mundial de Qatar 2022 luego de quedar eliminados ante Ghana, fue contratado por la AUF para llevar este caso.

José María Giménez fue acusado de darle un codazo al director de competiciones de la FIFA y Fernando Muslera empujó a uno de los jueces asistentes. (Ryan Pierse/Getty Images).

ver también Capitán de Uruguay explica el gran escándalo en Copa América: ＂Esto es un desastre＂

El abogado de Independiente ante la U de Chile hizo ganar una demanda millonaria al ex DT de Ecuador

Publicidad

Publicidad

El currículum del abogado representante de Independiente en el litigio contra U de Chile también contabiliza una millonaria demanda que ganó a favor de un compatriota suyo: Gustavo Alfaro, actual seleccionador de Paraguay, contrató los servicios de Ariel Reck para un juicio ante su ex empleador.

Alfaro buscaba que la Federación Ecuatoriana de Fútbol cancelara unos dineros pendientes por su estadía en La Tri, cuadro que dirigió en el Mundial de Qatar 2022. Si bien la demanda pretendía el pago de 4 millones de dólares, finalmente el estratego argentino cobró la mitad.

Gustavo Alfaro en su época de DT de Ecuador. Dirigió a Costa Rica también y hoy dirige a Paraguay. (Christian Alvarenga/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

“La FIFA intima a la FEF a pagar la suma condenada más intereses dentro de los próximos 45 días”, contó el medio Primicias en agosto de 2023 sobre los 2 millones de la moneda americana que recibió tras este fallo el avezado entrenador, quien está a punto de volver a una Copa del Mundo con la selección paraguaya. Queda poco para saber cómo le va a Ariel Reck en este litigio ante el Romántico Viajero…