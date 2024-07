Marcelo Bielsa dejó muchas reflexiones para criticar con firmeza la organización de la Copa América 2024. Sobre todo después de lo ocurrido en la semifinal que Colombia le ganó a Uruguay por 1-0. Luego del triunfo cafetalero, se desató una pelea entre jugadores uruguayos y gente de las tribunas.

Uno de los implicados en esa lluvia de golpes fue Darwin Núñez. También estuvo Maximiliano Araujo. Y hasta Rodrigo Bentancur. Los tres charrúas figuran en la lista de 11 futbolistas que la Conmebol tiene advertidos por una eventual sanción.

El líder de la Celeste sacó su artillería y dejó caer muchas críticas al certamen. “Estados Unidos, cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el FIFA Gate con el FBI. Acá no pasó nada. Esto fue una fiesta extraordinaria: estadio lleno, una competitividad. No hay nada de qué quejarse. No se puede seguir engañando con decir que las canchas están perfectas”, afirmó Bielsa.

Marcelo Bielsa mostró toda la rabia que siente por la organización de la Copa América 2024. (Imago).

“La jefa de campos de juego miente descaradamente. Y hace una conferencia de prensa para decir que todo es una cuestión visual. Que Vinícius no ve. Que (Lionel) Scaloni no tiene que hablar. Tengo una colección de fotos del centro de entrenamiento”, apuntó el rosarino, quien fustigó la calidad de las canchas para practicar.

Prosiguió con su desahogo. “Y el mismo Scaloni dice que no dirá más nada. Los jugadores no pueden hablar. Todos amenazados. Son amenazas deportivas. Pídanles disculpas, viejo, qué los van a suspender. Lo único que tienen que hacer es decir ‘cometimos tales errores, somos los responsables. Nos hacemos cargo’. Se terminó”, expuso el Loco.

Marcelo Bielsa estalla por la organización de la Copa América 2024: “Es una caza de brujas”

Marcelo Bielsa no dejó ningún títere con cabeza con su fustigamiento a la organización de la Copa América. “En Estados Unidos usted entra a la casa de una persona y el derecho de la protección existe. Proporcionado. Los dirigentes del fútbol uruguayo impiden que se metan adentro y resulta que se tienen que ir del país para que no los metan presos”, reflexionó el DT que condujo a la selección chilena a los octavos de final del Mundial de Sudáfrica 2010.

Marcelo Bielsa en la rueda de prensa. (Getty Images).

“¿Pero dónde se ha visto esto? Los futbolistas fueron obligados a hacer esto. La sanción no tiene que ser para ellos, sí para los responsables. No tenían otra opción. Y resulta que hay que ver si les tenemos miedo a posibles sanciones. Lo único que faltaría es un castigo. Esto es una caza de brujas. Todo es una vergüenza”, dijo también el experimentado adiestrador.

Bielsa no puso el freno. Más bien lo contrario. “En un país que fue capaz del FIFA Gate resulta que hay que echarles la culpa a los jugadores. ¿Pero dónde se ha visto? Trabajé seis años en Argentina, esto no es ningún problema. Son bebés de pecho. No acepto que haya condena a los jugadores. ¿Vio esta exaltación? Me quita razón. Es un energúmeno, es un loco”, apuntó el trasandino.

A Marcelo Bielsa no le gustó nada que se esparciera el rumor de posibles sanciones a jugadores uruguayos. (Buda Mendes/Getty Images)

“Estamos en Estados Unidos, el país entre comillas de la seguridad y la prevención. Si eso falla, que puede pasar, había un recurso: la puerta de escape. No digo que no se haya dicho. Lo que digo es que en una reunión de este tipo, la interrogación condiciona la agenda. El tema se aborda por las posibles sanciones y no es casual. Lo único que se difunde de los autoridades es que esto es plausible de sanción”, afirmó el DT.

Bielsa defiende a los jugadores de Uruguay: “Actuaron como haría cualquier ser humano”

Para Bielsa, la reacción de los jugadores uruguayos fue entendible. “Actuaron como lo haría cualquier ser humano. “¿Cómo no vas a defender a tu mamá, tu hermana, tu mujer o tu bebé cuando los argumentos para que eso no suceda fallaron?”, consultó el rosarino.

“Les tengo miedo a las amenazas deportivas. Los organizadores nos dijeron que no podían defender a las familias ni permitirles huir. Plantean la pregunta con un castigo en vez de decir ‘¿No se da cuenta de que estos jóvenes si no hacían eso hubieran sido condenados por nosotros?”, cerró el Loco, quien incluso se puso de pie antes de tiempo, pero luego se volvió a sentar para recibir más preguntas.

¿Cuándo juega Uruguay ante Canadá por el 3° y 4° puesto en la Copa América 2024?

Uruguay jugará ante Canadá el partido por el último lugar del podio en la Copa América 2024: se jugará el sábado 13 de julio en North Carolina a contar de las 20 horas, según el horario de Chile continental (-4 GMT).

