Nicolás Tagliaficó recalcó que no fue la misma emoción ganar el reciente torneo en Estados Unidos.

La selección de Argentina suma una nueva polémica a días de una nueva fecha de Eliminatorias. Es que ahora el plantel de Lionel Scaloni reconoció que la moción de ganar un nuevo torneo no fue la misma que en años anteriores.

Así de llamativa fueron las palabras de Nicolás Tagliafico que le bajó el perfil a la Copa América que ganaron en Estados Unidos. Incluso la dejó muy lejana en la emoción que registraron los títulos anteriores y ante rivales de mayor categoría.

“Nunca es igual a la primera vez. La segunda vez no se vive de la misma manera. Como la primera vez no hay. Yo no la sentí igual”, expresó de entrada el futbolista que repasó en su canal de Twitch lo ocurrido a mitad de año. Lo que llamó la atención ya que se enfrentó a rivales como Chile, Canadá, Perú, Ecuador y a Colombia en la final.

Pero Tagliafico hizo énfasis en que fue mucho más emocionante lo que vivió en 2021. En dicho torneo, también enfrentó a la Roja y el resultado fue un empate con goles de Messi y Edu Vargas.

El tema es que en la final superaron a Brasil en el Estadio Maracaná y con golazo de Ángel Di María. “Como en 2021 no va a existir más. Por todo lo que se hablaba, las boludeces que se decían. Para hablar, van a hablar siempre. La del 2021 fue un desahogo”, aseguró el jugador que repasó la final con Colombia por Twitch.

“Se vivió con mucha euforia y felicidad, pero como la primera vez no hay. Festejamos un montón por el esfuerzo con conlleva y ganar algo otra vez con la Selección, pero esa euforia de 2021 o del Mundial no va a existir más”, remató el jugador del Lyon.

¿Cuándo juega Chile contra Argentina?

En la próxima fecha de Eliminatorias en septiembre, la selección de Ricardo Gareca tendrá dos partidos claves para aspirar a un pasaje al próximo Mundial. El 5 de septiembre visita Buenos Aires para medirse con la selección de Argentina en el Estadio Más Monumental. Tras ello, la Roja será local el 10/9 cuando se mida ante Bolivia en el Estadio Nacional.

En tanto la selección de Argentina tras el duelo con Chile, viajará hasta Bogotá para enfrenta a Colombia en lo que será la revancha de la final de Copa América. Lo que ya cuenta con un condimento especial por los dichos de Tagliafico.