El fútbol chileno tendrá nuevas noticias a partir de esta semana. Universidad Católica estrena a lo grande su nuevo recinto en San Carlos de Apoquindo, rebautizado como Claro Arena, por razones de patrocinio.

Un recinto moderno que acogerá no solo los partidos de local de los cruzados, tanto en la Liga de Primera o Liga Femenina, como fútbol joven. También con espectáculos musicales de grandes figuras.

Sin embargo, en el país habrá otro estadio que tendrá su esperada inauguración antes del primer partido del nuevo San Carlos. El que contó con una millonaria inversión y quedará a disposición.

ver también Todo listo: los tres eventos que marcarán la inauguración del Claro Arena

Costó 104 millones y se va a inaugurar primero que el Claro Arena

Este recinto tuvo una inversión de más de 104 millones de pesos, y que se ejecutó mediante el Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, para su esperada modernización.

ver también ¡Un nuevo Claro Arena para el fútbol chileno! Avisan que popular recinto busca seguir los pasos de U Católica

De hecho, en dicho estadio del fútbol chileno se jugaron partidos de campeonatos escolares, selecciones locales e incluso partidos profesionales de Rangers de Talca, dada su cercanía con la capital del Maule.

Se trata del estadio Municipal Alfonso Escobar Villablanca de la comuna de San Javier, quien inaugurará su remodelación con un partido de lujo el miércoles 20 de agosto a las 20:00 hrs, antes que el Claro Arena de la UC.

Publicidad

Publicidad

Cabe destacar que el debut del nuevo recinto de los cruzados será el mismo día, pero a las 21:00 hrs, con un partido de la Liga Femenina ante Santiago Morning.

Detalles de la remodelación del nuevo estadio de San Javier. Foto: La Prensa.

La fuerte inversión en el recinto maulino se concentró en las graderías y seguridad, optimización de los accesos y salidas del público, luminarias LED de última generación, casetas y otras mejoras en general, según detalla el Diario La Prensa.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Hasta 10 años! Universidad Católica anuncia duros castigos por incidentes en el Claro Arena

El primer partido de este nuevo estadio

Según el mismo medio antes citado, los primeros encuentros partirán a eso de las 17:00 hrs para finalizar a las 20:00 hrs, cuando Rangers de Talca reciba a Colo Colo de San Javier.

“Este es un gran momento para nuestra comuna. Queremos que la comunidad venga, recorra el estadio y vea cómo hemos recuperado este espacio para el deporte”, comenzó Jorge Silva, alcalde de San Javier a La Prensa.

“Será una jornada para disfrutar en familia, pero también el punto de partida para seguir creciendo como ciudad deportiva”, cerró.

Publicidad