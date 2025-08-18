Tras una larguísima espera el ciclo de Jorge Almirón en Colo Colo por fin llegó a su término. La dura caída por 4-1 ante la UC marcará la conclusión del periodo en el Monumental del argentino, quien está viviendo sus últimas horas como DT albo.

Con este panorama el Cacique debe comenzar a buscar un reemplazante, dando por inaugurada la temporada de danza de nombres para dar con su nuevo entrenador mientras dure el interinato de Héctor Tapia.

Entre tanta opción que ha dado vuelta un ex albo, que curiosamente está sin trabajo, alzó la voz sobre la posibilidad de tener su revancha en el Popular. Se trata de Mario Salas, quien dejó en claro que siempre es bueno tener la posibilidad de retornar al Cacique.

Mario Salas y la opción de revancha en el Cacique

En charla con el sitio BolaVip Chile el DT de 57 años afirmó que “siempre es bueno tener esta posibilidad. El tema es lograr que se hagan concretos los rumores, pero la verdad es que yo tengo los pies bien puestos en la tierra”.

“Las cosas se tienen que ir dando de forma espontánea, natural (…) Estoy desde una vereda en la cual estoy muy tranquilo, esperando cualquier propuesta que venga y sea satisfactoria para poder tomarla”, agregó.

Mario Salas se ve reemplazando a Jorge Almirón en Colo Colo. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

Para cerrar, el Comandante declaró que “siempre es bueno que mi nombre salga. Estoy con ganas de dirigir, han llegado algunas cosas, pero nada concreto”.

Cabe destacar que Mario Salas está sin trabajo luego de ser cesado de Deportes Temuco en mayo de este año. En 14 partidos apenas ganó dos, empató cinco y perdió siete, lo que da un bajísimo 26.19% de rendimiento.

Los números de Mario Salas en Colo Colo

El Comandante dirigió en el Cacique entre 2019 y 2020 un total de 39 partidos, donde obtuvo 19 triunfos, ocho empates y cayó en 12 oportunidades, lo que se traduce en un 55.56% de rendimiento. En su palmares con los albos solo está la Copa Chile 2019.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo volverá a jugar Colo Colo?

El popular volverá al ruedo este viernes 22 de agosto desde las 15:00 horas ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna. Este compromiso será válido por al fecha 21 de la Liga de Primera 2025.