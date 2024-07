Marcelo Bielsa sigue haciendo de las suyas en esta Copa América 2024. El entrenador argentino es uno de los candidatos a quedarse con el trofeo al mando de Uruguay, selección con la que enfrentará a su similar de Colombia en las semifinales.

El nacido en Rosario, en la conferencia de prensa previa al duelo ante los cafeteros, fue consultado por un periodista sobre las cualidades de Maximiliano Araújo, jugador que estaba a su lado enfrentando a los medios de comunicación. Esta situación al Loco le pareció, a lo menos, curiosa.

“Convengamos que son preguntas muy especiales. Ustedes le preguntan a Maxi sobre mí estando presente y a mí sobre Maxi estando él presente”, partió diciendo el ex entrenador de la selección chilena.

Ahí fue cuando el Loco se puso en modo comedia al afirmar entre risas que “yo creo que Maxi es un jugador vulgar, que ha llegado a donde está producto de la suerte… Y que no creo que pase de ahí… Y que yo no lo vi, me lo recomendaron”.

Ya más en serio, el argentino respondió que “me gustan los extremos que desbordan, que juegan del vértice del área rival al vértice del área propia y que consiguen tirar muchos centros. Y Maxi tiene todas esas particularidades, que como todos, a veces lo consigue y a veces no, pero que está en condiciones de hacerlo por supuesto”.

El momento de Marcelo Bielsa:

“Y que no hay muchos jugadores que tengan esos recursos. Siempre hay una cosa que el jugador bueno no es el que tiene virtudes, todos los jugadores tienen virtudes, y virtudes muy importantes. El mejor es el que logra poner en juego un porcentaje alto de aquellas virtudes que tiene. Y es una cosa que es difícil de explicar y difícil de admitir”, concluyó Bielsa.

¿Cuándo juegan Uruguay vs Colombia por la Copa América?

Charrúas y cafeteros se verán las caras hoy miércoles 10 de julio (20:00 hora de Chile) en el Bank of America Stadium de Charlotte. El ganador enfrentará a Argentina en la gran final de Miami este domingo 14.

