Aldo Schiappacasse criticó los dichos de Marcelo Bielsa sobre el fútbol moderno, pues no se hizo partícipe en su momento de la generación de jugadores cuando dirigía en Europa.

Marcelo Bielsa, entrenador de la selección de Uruguay, levantó polvorín en Sudamérica la semana pasada antes de jugar por Brasil en Copa América, cuando pidió a los periodistas investigar lo que sucede en el fútbol moderno. “¿Por qué no asumen a través de la investigación, desenmascarar las mentiras?“, fue su polémica frase.

Un tema que Aldo Schiappacasse analizó profundamente en TNT Sports, al asegurar que Bielsa en esta pasada lanzó una provocación tramposa al gremio.

“Bielsa tiene muchísimos talentos, le admiro muchas cosas, pero no necesariamente tengo que encontrar que todo lo que dice es certero”, comenzó señalando el afamado periodista.

“Por ejemplo, en esta Copa América, interpeló a los periodistas diciendo que investigáramos, que llegáramos al fondo de la corrupción en el futbol. Y viniendo de un técnico que se resiste a las entrevistas, que se resiste a las contrapreguntas en las conferencias de prensa, me parece que no va a ser Bielsa el que ayude a llegar a esas conclusiones”, siguió con el tema.

Bielsa fue criticado fuertemente por su discurso en Copa América

La nostalgia de Bielsa

Para Schiappacasse “cuando Bielsa habla de la pobreza lo hace con tono nostálgico, recuerda el fútbol sudamericano cuando los grandes jugadores actuaban acá, con grandes equipos que lograron hacerse poderosos a propósito del Sao Paulo de los 90”.

“Pensé que Bielsa iba a ahondar que el fútbol hace felices a las clases más populares e iba a hacer la distinción en algo que se hace cada vez más evidente en el Siglo XXI, que los derechos están cada vez más caros, que si hay algo que se valoriza en los medios es el deporte y cuesta mucho acceder cada vez más a las competencias internacionales si no tienes los recursos para comprar los partidos. FIFA, Conmebol aumentan el número de participantes, aumentan los partidos y de esta manera puedes financiar todos los torneos que son a estas alturas millonarios”, sostuvo sobre el negocio de la televisación de partidos.

Luego habló de la exportación de jóvenes jugadores. “Pero no lo reduce al aspecto futbolístico, y en ese sentido, dirigiendo a una selección como la uruguaya, me parece que el mismo Marcelo Bielsa que está a cargo de un país que acaba de ser campeón Sub 20, debería estar en la pugna por retener a los jugadores. Uruguay es un país especial y sus jugadores, casi tanto como los brasileños, son vendidos muy jóvenes”, indica el comunicador.

Bielsa dirigiendo a los jugadores de Uruguay en Copa América

Bielsa y el silencio de la exportación de jóvenes a Europa

Añade que “entendiendo el tema, entendiendo la provocación que hace Bielsa poniendo este tema tan nostálgico sobre la mesa, quiero recordar que Bielsa dirigió en Francia, España, en la Premier y en grandes ligas, y que debe haber un conocimiento mayor de cómo opera el mercado en esas materias”.

“Por lo tanto cuando habla de la nostalgia, me imagino que habla de lo que vive hoy en Uruguay, pero debió hacerlo también cuando estaba en las grandes ligas. En algún momento decir paremos, quiero ir a la generación de jugadores europeos para nutrir a mis equipos. Algo que evidentemente no pasó”, manifestó en su ácida crítica al entrenador.

Finalizó Schiappacasse siendo duro con el rosarino: “Creo que es una provocación. Esa provocación, como todo lo de Bielsa que no se puede explicar bien porque no hay conceptos largos, es media tramposa”.