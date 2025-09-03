Universidad de Chile e Independiente están a la espera de la resolución de la Conmebol sobre el partido cancelado en Avellaneda. Por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el duelo se suspendió y luego fue finalizado por graves incidentes en el estadio Libertadores de América.

En principio se dieron incidentes entre hinchas azules y del Rojo, pero lo que vino después pasó de violencia a violencia extrema. Barristas de Independiente dieron paso a una encerrona criminal y cobarde a la tribuna visitante, con amparo y ayuda de la policía argentina.

La U e independiente ya realizaron sus descargos y defensa la semana pasada, mientras este martes ambos clubes comparecieron presencialmente en la sede de la Conmebol. El organismo del fútbol sudamericano debe dar su veredicto y establecer los respectivos castigos.

A espera de saber qué equipo seguirá en competencia, en Argentina ya tiran el tejo pasado… según el medio partidista de Independiente, Infierno Rojo, hay un nuevo escenario posible: que el partido jugado hasta los 47′ se declare nulo completamente, para reanudarlo desde el primer segundo, borrando el empate parcial 1-1 que se registraba al suspenderse y cancelarse el duelo.

ver también Caamaño revela el sentir con uno de los duros castigos a U de Chile: “Les importa un pucho”

Insólita opción: borrar el empate 1-1 y jugar todo el partido de nuevo

El medio citado expone que hay cinco escenarios posibles: clasificación de Independiente, clasificación de Universidad, doble eliminación, reanudación del partido en terreno neutral y a puertas cerradas desde los 47’… o reanudación completa del encuentro.

“Reanudación completa: El partido se declara nulo y se juega de cero en un terreno neutral“, manifestó Infierno Rojo. Si bien la opción no es imposible, sostienen que “es la menos probable“.

Publicidad

Publicidad

Insólito: medio partidista de Independiente asegura que un escenario es que se reanude el partido contra la U desde el primer segundo con marcador en cero.

Cabe recordar que al momento de los condenables hechos, la U empataba 1-1 en la revancha con marcador global favorable por 2-1. Es decir, los azules estaban clasificando a cuartos de final en la cancha. Y considerando antecedentes previos, es Independiente quien debería perder los puntos.

“La decisión, que marcará un precedente para todo el fútbol sudamericano, no será comunicada hoy mismo, sino que podría conocerse recién entre el jueves y el fin de semana“, complementa el medio partidista de Independiente.

Publicidad

Publicidad

ver también U de Chile revela su jaque mate contra Independiente en Copa Sudamericana: “Estaba clasificada”

Sentencian que “el cuerpo que tomará la decisión final está conformado por cinco miembros, aunque en este caso, ni el chileno Cristóbal Valdés ni el argentino Jorge Ignacio Moreno participarán de la votación final por pertenecer a países involucrados en el conflicto. Por lo tanto, la definición quedará en manos del paraguayo Eduardo Gross Brown, la venezolana Amarilis Belisario y el brasileño Lucas Ribeiro”.