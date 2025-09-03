Universidad de Chile participó en la jornada del martes en la última audiencia en Conmebol, por el cancelado partido ante Independiente por la Copa Sudamericana 2025.

Los azules liderados por Michael Clark, se presentaron con el abogado José Ramón Correa, además del experto Gerardo Acosta, quien tiene manejo en temas con Conmebol.

Uno de los temas que llegó a poner sobre la mesa Independiente fue la opción de disputar los minutos que quedaron sin disputar, en una cancha neutral, lo que trajo de inmediato una negativa en los azules.

“Por el lado de la U esa posibilidad creen que está cerrada, que la clasificación va a ser para la U y asumirán muchos partidos sin público visitante que a la U le importa un pucho”, explicó Cristián Caamaño.

La hinchada de la U tendrá un duro castigo de visita, pero también de local. (Photo by Sebastián Ñanco/Getty Images)

¿Qué castigo puede recibir U de Chile en Conmebol?

El que entregó los detalles fue el periodista Cristián Caamaño, quien en Deportes en Agricultura, reveló los antecedentes desde la interna de Universidad de Chile tras la reunión en Conmebol.

“La sanción económica verán cuánto puede ser, pero hay que recordar que a Colo Colo fue de 80 mil dólares. Y luego, la posibilidad de que, si se juega ante Alianza Lima, será sin público”, explicó.

Por lo mismo, también asegura que el castigo de públicos para los próximos compromisos es algo que están dispuestos a asumir, por el alto costo que significaban movimientos.

“La U asumía que el partido no lo podía jugar en el Estadio Nacional porque va estar entregado a la FIFA. Ir a Concepción o a Viña del Mar le suponía una merma desde lo económico, así que ese ítem de la revancha sin público no es tan duro“, cerró.

