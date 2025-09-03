Un actor protagonista anuncia su ingreso a la lucha de escritorio de Independiente con Universidad de Chile en Conmebol, en busca del paso a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Esto, luego de que las delegaciones volvieran a sus respectivos países, donde el presidente de Independiente Néstor Grindetti aseguró que hay un nuevo miembro que tomará un importante rol.

El presidente de la AFA, Chiqui Tapia, comienza a seguir de cerca el caso de Independiente, donde no se descarta que mueva conversaciones al interior de Conmebol.

Un peso mayor de parte de los argentinos, quienes queman todas sus cartas para llevar el partido de ser cancelado a poder disputar los minutos que quedaban de la revancha, cuando el marcador iba 1-1 (2-1 en favor de la U).

U de Chile e Independiente se enfrentan en las oficinas de Conmebol. Foto: Fotobaires/Photosport

ver también La televisión presiona para que se jueguen los minutos pendientes de U de Chile vs Independiente

¿Qué pasa con Chiqui Tapia e Independiente?

Fue Néstor Grindetti quien reveló el rol, hasta el momento sin movimientos, de Claudio Tapia, presidente del fútbol argentino, que puede darle otro peso a la defensa de Independiente.

Publicidad

Publicidad

“Lo que hicimos fue explicarle a Tapia nuestro pensamiento, lo mantenemos al día como corresponde. Pero estos días no lo vi en esta vorágine de viajar y trabajar con los abogados”, comentó Grindetti en TyC Sports.

En ese sentido, mantienen la confianza en que Conmebol les permita volver a jugar contra la U para definir en la cancha al ganador de la llave, más allá de los castigos.

“Volvemos con la satisfacción de la tarea cumplida. Fuimos y expusimos. Los abogados hicieron un alegato muy bueno y claro. Ellos hicieron lo suyo. La audiencia fue correcta, sin agresiones. El Tribunal dejó hablar. Hay que esperar. No nos dijeron fecha efectiva, pero antes del finde debería salir el fallo. Te puedo asegurar que la postura imparcial del Tribunal es absoluta”, detalló.

Publicidad

Publicidad