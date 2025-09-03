Una nueva arista apareció justo antes de que Conmebol tenga que tomar una resolución definitiva para la llave entre Universidad de Chile e Independiente, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Esto, porque desde Argentina comenzó a tomar fuerza la opción de que, pese a que el partido fue cancelado, se disputen los más de 40 minutos que quedaron suspendidos para definir todo en la cancha.

Pero fue en un programa de ese país “No trates de entenderla” donde hablaron de una presión de parte del canal ESPN, de manera de jugar el duelo por compromisos de contrato.

“En tres programas en el día decían se tiene que jugar, se pusieron de acuerdo”, decían para abrir el debate ante este nuevo escenario, que les gusta mucho en ese país.

En Argentina aseguran que hay presión de la tv para jugar el duelo. Foto: Fotobaires/Photosport

ver también Carlos Caszely defiende a U de Chile: “Los argentinos han sido tramposos siempre”

¿Qué dicen en Argentina por U de Chile vs Independiente?

A muchos les llamó la atención de cómo la prensa argentina metió presión para que se pueda retomar el partido entre Independiente y Universidad de Chile por Copa Sudamericana, en una movida que dejó sospechas.

Publicidad

Publicidad

“Ayer ESPN es obvio como está operando para vender los derechos de un partido, es una hipótesis, pero puede pasar cualquier cosa”, explicaron.

“Son tres partidos a vender. La Conmebol, desde la función de Domínguez, se maneja mucho por el tema económico. si eliminas a los dos equipos hay partidos que vendiste que no vas a dar”, detallaron.

Algo que encendió el debate, pero que dejó una respuesta abierta a lo que pasará en Conmebol: “Lo que tienes es la posibilidad de seguir vendiendo los dos con Alianza y el morbo de los 45 minutos entre Independiente y la U, que ese partido tiene un morbo con dos tiempos de 22 minutos: ¿Sabes cómo se van a dar?”.

Publicidad

Publicidad

ver también Abogado adelanta resolución y fuerte castigo de la Conmebol para Independiente y la U: “Cierre del…”

Revisa el programa: