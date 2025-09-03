Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

Abogado adelanta resolución y fuerte castigo de la Conmebol para Independiente y la U: “Cierre del…”

La Unidad de Disciplina de la Conmebol tiene que definir pronto su decisión tras la cancelación del partido por la Copa Sudamericana.

Por Carlos Silva Rojas

La U espera la resolución de la Conmebol.
© FOTOBAIRES/PHOTOSPORTLa U espera la resolución de la Conmebol.

Un día clave se vivió este martes en las oficinas de la Conmebol, porque tanto Independiente como Universidad de Chile presentaron sus descargos tras el partido suspendido por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El duelo que se estaba disputando en Avellaneda fue cancelado por incidentes en el estadio Libertadores de América, que luego fueron escalando y se transformó en una masacre contra los hinchas de la U.

En la Unidad Disciplinaria de la Conmebol está la suerte de ambos equipos, que luchan por seguir avanzando en el certamen internacional.

Se pasaron 10 pueblos: la insólita petición que hizo Independiente ante la Conmebol

ver también

Se pasaron 10 pueblos: la insólita petición que hizo Independiente ante la Conmebol

Abogado anticipa fuerte castigo para Independiente y la U

La Conmebol tiene que dar a conocer la resolución final del polémico caso en las próximas horas o días, sin embargo, ya se filtraron algunas decisiones.

El abogado especialista en derecho deportivo Marcelo Bee Sellares, quien tiene fuentes en el organismo con sede en Luque, anticipó el primer castigo fuerte para ambos clubes.

Independiente y la U recibirían fuertes castigos. Foto: Javier Vergara/Photosport

Independiente y la U recibirían fuertes castigos. Foto: Javier Vergara/Photosport

Publicidad

Respecto a las conductas imputadas para ambos clubes no habría dudas de sanciones administrativas: multas y cierre del estadio para ambos“, explicó el jurista argentino.

“Restaría definir las sanciones deportivas: si se descalifica ambos o solo uno de los clubes, o si el partido se reanuda en cancha neutral”, agregó.

En Universidad de Chile esperan un fallo a su favor y así jugar los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima.

Publicidad
La decisión de U de Chile ante un fallo contrario en Conmebol por la Copa Sudamericana

ver también

La decisión de U de Chile ante un fallo contrario en Conmebol por la Copa Sudamericana

Lee también
Revelan el castigo que "le importa un pucho" a la U en Conmebol
U de Chile

Revelan el castigo que "le importa un pucho" a la U en Conmebol

Pelusso lo revive: calienta el choque de la U vs Alianza Lima
U de Chile

Pelusso lo revive: calienta el choque de la U vs Alianza Lima

Pelusso denuncia grave situación con la U en Argentina
U de Chile

Pelusso denuncia grave situación con la U en Argentina

¿Cuándo juega Brasil vs. Chile y dónde ver?
Selección Chilena

¿Cuándo juega Brasil vs. Chile y dónde ver?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo