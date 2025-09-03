Un día clave se vivió este martes en las oficinas de la Conmebol, porque tanto Independiente como Universidad de Chile presentaron sus descargos tras el partido suspendido por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El duelo que se estaba disputando en Avellaneda fue cancelado por incidentes en el estadio Libertadores de América, que luego fueron escalando y se transformó en una masacre contra los hinchas de la U.

En la Unidad Disciplinaria de la Conmebol está la suerte de ambos equipos, que luchan por seguir avanzando en el certamen internacional.

Abogado anticipa fuerte castigo para Independiente y la U

La Conmebol tiene que dar a conocer la resolución final del polémico caso en las próximas horas o días, sin embargo, ya se filtraron algunas decisiones.

El abogado especialista en derecho deportivo Marcelo Bee Sellares, quien tiene fuentes en el organismo con sede en Luque, anticipó el primer castigo fuerte para ambos clubes.

Independiente y la U recibirían fuertes castigos. Foto: Javier Vergara/Photosport

“Respecto a las conductas imputadas para ambos clubes no habría dudas de sanciones administrativas: multas y cierre del estadio para ambos“, explicó el jurista argentino.

“Restaría definir las sanciones deportivas: si se descalifica ambos o solo uno de los clubes, o si el partido se reanuda en cancha neutral”, agregó.

En Universidad de Chile esperan un fallo a su favor y así jugar los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima.

