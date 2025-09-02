Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

Se pasaron 10 pueblos: la insólita petición que hizo Independiente ante la Conmebol

Los dirigentes y abogados del equipo argentino viven en una realidad paralela y realizaron una increíble solicitud para la serie ante la U.

Por Carlos Silva Rojas

Independiente hizo sus descargos en la Conmebol.
© FOTOBAIRES/PHOTOSPORTIndependiente hizo sus descargos en la Conmebol.

La serie entre Universidad de Chile e Independiente se sigue jugando, porque este martes se realizó la audiencia en la sede de la Conmebol, donde ambos clubes dieron a conocer sus alegatos tras la cancelación del partido.

La revancha del duelo entre chilenos y argentinos fue cancelada cuando iba 1-1, por los incidentes que se produjeron en el estadio Libertadores de América, que luego se transformaron en una masacre contra los seguidores de la U.

Los abogados y dirigentes de ambos clubes participaron de la audiencia ante la Unidad Disciplinaria de la Conmebol, que debe definir qué castigos les impondrá a los equipos y qué equipo será el rival de Alianza Lima en los cuartos de fonal de la Copa Sudamericana.

El incomprensible castigo que recibe Independiente tras masacre a hinchas de la U en la Copa Sudamericana

ver también

El incomprensible castigo que recibe Independiente tras masacre a hinchas de la U en la Copa Sudamericana

La descabellada petición de Independiente a la Conmebol

En los últimos días se supo que Independiente quiere que la Conmebol decida que se jueguen los minutos restantes del partido, situación que se ratificó este martes.

El abogado especialista en derecho deportivo, Marcelo Bee Sellares, quien tiene llegada en el organismo con sede en Luque, dio a conocer la petición formal del Rojo en Paraguay.

El partido estaba 1-1 cuando se canceló. Foto: Javier Vergara/Photosport

El partido estaba 1-1 cuando se canceló. Foto: Javier Vergara/Photosport

Publicidad

En su cuenta de X el jurista indicó lo que pidió el cuadro transandino: “Independiente: sostuvo que fue víctima de los incidentes y pidió que se reprograme el partido, manteniendo el 1-1 parcial“.

La decisión final está en manos de la Conmebol y se espera que se conozca la resolución el viernes 5 de septiembre.

Presidente de Independiente cuenta detalles de la reunión con Conmebol por U de Chile

ver también

Presidente de Independiente cuenta detalles de la reunión con Conmebol por U de Chile

Lee también
Filtran todo lo que pidió la U en la reunión de Conmebol
U de Chile

Filtran todo lo que pidió la U en la reunión de Conmebol

Presidente de Independiente cuenta dato clave: "Hay un acuerdo de..."
U de Chile

Presidente de Independiente cuenta dato clave: "Hay un acuerdo de..."

El castigo que recibe Independiente tras masacre a hinchas de la U
U de Chile

El castigo que recibe Independiente tras masacre a hinchas de la U

Ni comparado con Almirón: esto entrenó Colo Colo con Ortiz
Colo Colo

Ni comparado con Almirón: esto entrenó Colo Colo con Ortiz

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo