Se pasaron 10 pueblos: la insólita petición que hizo Independiente ante la Conmebol

La serie entre Universidad de Chile e Independiente se sigue jugando, porque este martes se realizó la audiencia en la sede de la Conmebol, donde ambos clubes dieron a conocer sus alegatos tras la cancelación del partido.

La revancha del duelo entre chilenos y argentinos fue cancelada cuando iba 1-1, por los incidentes que se produjeron en el estadio Libertadores de América, que luego se transformaron en una masacre contra los seguidores de la U.

Los abogados y dirigentes de ambos clubes participaron de la audiencia ante la Unidad Disciplinaria de la Conmebol, que debe definir qué castigos les impondrá a los equipos y qué equipo será el rival de Alianza Lima en los cuartos de fonal de la Copa Sudamericana.

La descabellada petición de Independiente a la Conmebol

En los últimos días se supo que Independiente quiere que la Conmebol decida que se jueguen los minutos restantes del partido, situación que se ratificó este martes.

El abogado especialista en derecho deportivo, Marcelo Bee Sellares, quien tiene llegada en el organismo con sede en Luque, dio a conocer la petición formal del Rojo en Paraguay.

El partido estaba 1-1 cuando se canceló. Foto: Javier Vergara/Photosport

En su cuenta de X el jurista indicó lo que pidió el cuadro transandino: “Independiente: sostuvo que fue víctima de los incidentes y pidió que se reprograme el partido, manteniendo el 1-1 parcial“.

La decisión final está en manos de la Conmebol y se espera que se conozca la resolución el viernes 5 de septiembre.