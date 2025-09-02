Una jornada de tensión se vivió en la Conmebol, donde Universidad de Chile e Independiente fueron a dar los últimos argumentos por el cancelado partido por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Uno de los que sacó la voz inmediatamente tras la reunión fue el polémico presidente de Independiente, Néstor Grindetti, quien señaló lo que les tocó vivir en paraguay.

“Nosotros lo que hemos planteado es que entendemos que Independiente tiene que pasar, les corresponde que nos den los puntos”, explicó el dirigente del cuadro argentino.

“Las conclusiones las va a sacar el Tribunal en las próximas horas o días. Ahora hay que esperar”, destacó el presidente de Independiente a los medios en Paraguay.

Néstor Grindetti, presidente de Independiente, sigue atacando a la U.

¿Qué les dijo Conmebol a Independiente?

Fue a la salida de Conmebol donde el presidente de Independiente contó detalles de la reunión que tuvieron por el partido contra Universidad de Chile, donde asegura que deben esperar.

“Hay un acuerdo de confidencialidad, fue todo en un ámbito de cordialidad. Fue una reunión ejemplar”, destacó el presidente que busca que el partido se reanude en los minutos que quedan pendientes.

Por lo mismo, asegura que es momento que la Conmebol haga su trabajo y acatar: “La sensación que me dio es que ellos van a tener una reunión en algún momento, no nos dieron fecha para el fallo”.