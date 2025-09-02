Universidad de Chile vive una jornada clave este martes, porque se llevaron a cabo en la sede de la Conmebol los alegatos tras la cancelación del partido ante Independiente por la Copa Sudamericana.

Los dirigentes y abogados de Azul Azul esperan que el siempre polémico organismo con sede en Luque les de la clasificación a la U a los cuartos de final, tras la tragedia que se produjo en el estadio Libertadores de América.

Aún no se conoce la resolución final de la Conmebol, sin embargo, ya empezaron a caer los primeros castigos para ambos clubes involucrados.

ver también Confirman el primer castigo internacional para U de Chile en Copa Sudamericana: es hasta 2027

El tibio castigo a los hinchas de Independiente

Este martes se conoció el primer castigo para Universidad de Chile e Independiente, por la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) de Buenos Aires.

La medida es más dura para el cuadro chileno, porque el organismo bonaerense prohibió el ingreso de hinchas azules hasta 2027 a la capital argentina.

Además, resolvió un castigo muy menor para los fanáticos de Independiente que participaron de la masacre contra los chilenos, porque determinaron apenas aplicar derecho de admisión a 41 “barras del Rojo” por tiempo indeterminado.

Publicidad

Publicidad

Las agresiones de los hinchas argentinos a los chilenos. Foto: Fotobaires/Photosport

“Esta Agencia continúa trabajando en la identificación de más simpatizantes que infringieron la normativa, a los efectos de ampliar la presente resolución de prohibición de concurrencia administrativa, y poner el material probatorio a disposición de la justicia interviniente”, explicó Aprevide en su comunicado.

La sanción parece un chiste tras las fuertes imágenes que se propagaron por redes sociales y en medios de comunicación formales en Avellaneda.

Publicidad

Publicidad

ver también Con presencia de Marcelo Díaz: la U juega carta clave en el fallo de Conmebol

¿Cuándo y a qué hora es la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile?

La final de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile está programada para jugarse el domingo 14 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Santa Laura.