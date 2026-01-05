Colo Colo empezó su pretemporada con novedades. En el día en que los albos iniciaron sus entrenamientos en el Complejo del Sifup, se conoció que Vicente Pizarro y Alan Saldivia dejarán el club.

Este lunes, La Tercera confirmó que Rosario Central pagará 2.2 millones de dólares por el 70% del pase de Pizarro, mientras que Vasco da Gama desembolsará 1.8 millones por el 70% del pase de Saldivia.

Ambas operaciones deberían quedar listas este miércoles 7 de enero, con la aprobación final de Blanco y Negro en una reunión extraordinaria del directorio.

A la espera de eso, los dos jugadores siguen entrenando bajo las órdenes de Fernando Ortiz en Colo Colo. Así se les vio en las fotografías que publicó el club de la práctica de este lunes en Pirque.

Vicente Pizarro y Alan Saldivia dejan Colo Colo

Así las cosas, Vicente Pizarro y Alan Saldivia siguen cumpliendo con Colo Colo hasta que se ratifiquen sus salidas. Atrás quedó el rumor de que el zaguero uruguayo estaba en rebeldía y no entrenaría para meter presión.

En este mercado de fichajes, hasta ahora Mauricio Isla, Óscar Opazo, Emiliano Amor, Matías Moya, Sebastián Vegas, Manley Clerveaux y Brayan Cortés han dejado la institución.