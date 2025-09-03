Tras 14 años: Paraguay anuncia nuevo feriado si clasifican al próximo Mundial

La selección de Paraguay puede dar el salto definitivo hacia el Mundial 2026. El cuadro dirigido por Gustavo Alfaro recibe a Ecuador y un triunfo podrá desatar los festejos y confirmar el pasaje a la próxima Copa del Mundo.

Un partido que no es menor ya que han pasado 14 años desde la última cita mundiales para los guaraní. Por lo mismo, se tiene toda la fe en lograr la clasificación este jueves cuando reciban a Ecuador.

Cita que ya anhelan y que hasta el gobierno local quiere celebrar. Así lo confirmó la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, quien indicó que el nuevo feriado será destinado a las celebraciones de eventuales victorias de la Albirroja.

Ahora todo depende de si Paraguay supera a la Tri y con ello asegura su pasaje al Mundial 2026. El encuentro está fijado a las 19:30 horas, y tras el pitazo final se hará el anuncio oficial. Incluso esto afectará el sistema de salud, por lo que ya se están reagendando las operaciones que estaban contempladas para el 5 de septiembre.

“Si hay un pueblo que merece una alegría es Paraguay. Haremos lo humanamente posible para que nos podamos abrazar al final del partido y decir que finalmente pudimos volver a clasificar a un Mundial”, recalcó Gustavo Alfaro en la conferencia previa al encuentro de este jueves.

“A mí no había flecha que me entre, hasta que llegué a Paraguay, y me volví un tipo muy humano, muy cercano, que se conmueve mucho con los gestos de amor y de humildad de toda la gente”, agregó el estratega emocionado por todo lo conseguido desde que llegó a la Albirroja.

¿Qué necesita Paraguay para clasificar al próximo Mundial?

El elenco dirigido por Gustavo Alfaro recibe a Ecuador este jueves a las 19:30 horas en el Estadio Defensores del Chaco. La Albirroja tiene 24 unidades, mientras que la Tri 25.

Ahora para asegurar su cupo en el Mundial 2026 necesita ganar o empatar ante Ecuador. Si pierde, necesitará que Venezuela no gane a Argentina ni Colombia a Bolivia.

