Gustavo Alfaro llegó a Paraguay cuando la Albirroja estaba en un muy mal momento en las eliminatorias. Un símil a lo que pasó con Ricardo Gareca y la Roja, claro que hizo un buen trabajo y llevó a los guaraníes al Mundial 2026.

“Lo que hicimos hasta acá nos alcanzó para ir a la Copa del Mundo, pero para mí no nos alcanza para jugar el Mundial que yo quiero jugar“, señaló tras haber alcanzado el logro de devolverlos a un cita de esta envergadura tras 16 años.

Alfaro luego dijo que “no hablo de la actitud, pero tenemos que tener crecimiento en lo futbolístico. Tenemos que tener ahora una exigencia de competitividad”.

“La clave era conquistar la voluntad de los jugadores, tratando de ponernos de acuerdo no solamente en una idea, sino en la manera en que nosotros pretendíamos que nos vieran”, estableció sobre lo que cambió para conseguir el logro.

Gustavo Alfaro, DT de Paraguay

Planifica seis partidos para Paraguay

Demostrando que trabaja de buena forma, Gustavo Alfaro señala que tiene un plan para que Paraguay juegue contra rivales importantes antes de la Copa del Mundo del próximo año.

“Vamos a ir a jugar a Japón, Corea, Estados Unidos, México. Pedí jugar contra un equipo africano y si se puede con un europeo”, manifestó por los seis amistosos que tiene en su cabeza.

“Tenemos que tener un crecimiento, porque la competitividad que vamos a tener en la Copa del Mundo va a ser en algún punto diferente a la que tuvimos en las Eliminatorias”, sostuvo el DT.

Agregó que “necesitamos que los chicos jóvenes crezcan. No tengo dudas que Diego Gómez (juega en el Brighton inglés) en un año más va a crecer mucho, junto a todos los jugadores que tenemos. Debemos tener un crecimiento importante. Al Mundial yo no quiero ir a participar, quiero ir a competir”.

