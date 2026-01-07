La Municipalidad de La Florida dispuso el Estadio Bicentenario para el desarrollo del programa de entrenamiento de jugadores libres impulsado por el SIFUP, iniciativa que permite a futbolistas profesionales que se encuentran sin club mantenerse en condiciones físicas y deportivas óptimas mientras esperan ser contratados por algún club para la temporada 2026.

El recinto está siendo utilizado entre el 5 y el 9 de enero de 2026 como parte de un acuerdo de colaboración entre el municipio y el sindicato, orientado a promover el deporte, el uso activo de la infraestructura pública y el vínculo entre el alto rendimiento deportivo y la comunidad.

Este miércoles, durante una de las jornadas de entrenamiento, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, visitó el Estadio Bicentenario, donde compartió con los jugadores, los saludó personalmente y les dedicó palabras de ánimo.

La Florida se une con el Sifup

Destacó el edil el esfuerzo que realizan para mantenerse activos y preparados para retomar su carrera profesional. En la instancia, valoró además el rol que cumple el SIFUP en el acompañamiento a futbolistas que atraviesan períodos de transición laboral.

El Sifup entrenará en La Florida

El alcalde explicó que esta decisión responde a una visión de apertura de los recintos deportivos comunales. “Nuestra infraestructura deportiva tiene que estar disponible para la comunidad y también para iniciativas que aportan al desarrollo del deporte. Apoyar este tipo de programas permite que los jugadores mantengan su preparación y su ritmo competitivo”, señaló.

El acuerdo considera además una colaboración recíproca, mediante la cual el SIFUP se comprometió a desarrollar acciones abiertas a la comunidad, entre ellas clínicas deportivas para niños y niñas de la comuna, así como el traslado del Bus Museo Itinerante del fútbol a una actividad que será definida junto al municipio, con el objetivo de acercar el patrimonio deportivo a vecinos y vecinas.

Desde el sindicato, su presidente Luis Marín valoró la disposición municipal y el enfoque comunitario del trabajo conjunto. “Para nosotros es un orgullo entrenar en el Estadio Bicentenario de La Florida y ver cómo una municipalidad entiende el fútbol no solo como competencia, sino también como una herramienta de encuentro familiar y trabajo social. Esto nos permite proyectar un trabajo amplio y sostenido con la comunidad”.

En esa misma línea, desde el municipio se recordó que el Estadio Bicentenario de La Florida ha sido utilizado de manera activa y ordenada para distintas disciplinas e iniciativas durante el último año, albergando encuentros benéficos, actividades solidarias, fútbol femenino y las finales del fútbol formativo, todas desarrolladas con público y sin incidentes.

De cara a 2026, la administración comunal proyecta mantener esta tónica, disponiendo el recinto para actividades deportivas, clínicas formativas y encuentros que fomenten la vida sana, el uso responsable de la infraestructura pública y el fortalecimiento del tejido social en la comuna.