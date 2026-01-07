Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Chileno

La Florida le facilita el estadio al Sifup para que entrenen los jugadores libres

La Florida le abrió las puertas del recinto municipal al Sifup para que los futbolistas puedan entrenar con todas las comodidades.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
Pablo Aravena, uno de los entrenadores del Sifup
© SifupPablo Aravena, uno de los entrenadores del Sifup

La Municipalidad de La Florida dispuso el Estadio Bicentenario para el desarrollo del programa de entrenamiento de jugadores libres impulsado por el SIFUP, iniciativa que permite a futbolistas profesionales que se encuentran sin club mantenerse en condiciones físicas y deportivas óptimas mientras esperan ser contratados por algún club para la temporada 2026.

El recinto está siendo utilizado entre el 5 y el 9 de enero de 2026 como parte de un acuerdo de colaboración entre el municipio y el sindicato, orientado a promover el deporte, el uso activo de la infraestructura pública y el vínculo entre el alto rendimiento deportivo y la comunidad.

Este miércoles, durante una de las jornadas de entrenamiento, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, visitó el Estadio Bicentenario, donde compartió con los jugadores, los saludó personalmente y les dedicó palabras de ánimo.

La Florida se une con el Sifup

Destacó el edil el esfuerzo que realizan para mantenerse activos y preparados para retomar su carrera profesional. En la instancia, valoró además el rol que cumple el SIFUP en el acompañamiento a futbolistas que atraviesan períodos de transición laboral.

El Sifup entrenará en La Florida

El Sifup entrenará en La Florida

El alcalde explicó que esta decisión responde a una visión de apertura de los recintos deportivos comunales. “Nuestra infraestructura deportiva tiene que estar disponible para la comunidad y también para iniciativas que aportan al desarrollo del deporte. Apoyar este tipo de programas permite que los jugadores mantengan su preparación y su ritmo competitivo”, señaló.

Publicidad

El acuerdo considera además una colaboración recíproca, mediante la cual el SIFUP se comprometió a desarrollar acciones abiertas a la comunidad, entre ellas clínicas deportivas para niños y niñas de la comuna, así como el traslado del Bus Museo Itinerante del fútbol a una actividad que será definida junto al municipio, con el objetivo de acercar el patrimonio deportivo a vecinos y vecinas.

Desde el sindicato, su presidente Luis Marín valoró la disposición municipal y el enfoque comunitario del trabajo conjunto. “Para nosotros es un orgullo entrenar en el Estadio Bicentenario de La Florida y ver cómo una municipalidad entiende el fútbol no solo como competencia, sino también como una herramienta de encuentro familiar y trabajo social. Esto nos permite proyectar un trabajo amplio y sostenido con la comunidad”.

Insólito: fue anunciado como refuerzo en Limache, borraron el post y jugará en otro club chileno el 2026

ver también

Insólito: fue anunciado como refuerzo en Limache, borraron el post y jugará en otro club chileno el 2026

En esa misma línea, desde el municipio se recordó que el Estadio Bicentenario de La Florida ha sido utilizado de manera activa y ordenada para distintas disciplinas e iniciativas durante el último año, albergando encuentros benéficos, actividades solidarias, fútbol femenino y las finales del fútbol formativo, todas desarrolladas con público y sin incidentes.

Publicidad

De cara a 2026, la administración comunal proyecta mantener esta tónica, disponiendo el recinto para actividades deportivas, clínicas formativas y encuentros que fomenten la vida sana, el uso responsable de la infraestructura pública y el fortalecimiento del tejido social en la comuna.

Lee también
Zaldivia evalúa a la nueva U de Meneghini: "Ofensiva y..."
U de Chile

Zaldivia evalúa a la nueva U de Meneghini: "Ofensiva y..."

Emblema de Colo Colo destroza al Gato Lucero por llegar a la U
U de Chile

Emblema de Colo Colo destroza al Gato Lucero por llegar a la U

Pronósticos PSG vs Marsella: la Supercopa de Francia se define con Le Classique
Apuestas

Pronósticos PSG vs Marsella: la Supercopa de Francia se define con Le Classique

"Soy más raro que la mie...": la extraña confesión de Lionel Messi
Internacional

"Soy más raro que la mie...": la extraña confesión de Lionel Messi

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo