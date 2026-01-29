De cara a su estreno en Liga de Primera y con la mira pronta a su participación en la fase 2 de la Copa Libertadores, en O’Higgins hubo jornada de presentación de dos nuevos refuerzos: el argentino Benjamín Schamine y el uruguayo Thiago Vecino.

Si bien el volante trasandino llega con el aval de Defensa y Justicia, equipo de uno de los dueños de los celestes, Christian Bragarnik, el goleador oriental es quien tener mayor currículo, con un paso más que exitoso por Huachipato, y que tuvo la opción de ser refuerzo de la Universidad de Chile en 2025.

Sin embargo, Vecino pasó previamente por el Nizhniy Novgorod de Rusia antes de regresar al fútbol nacional, donde no ocultó su alegría por aterrizar en el cuadro de Rancagua, además de poner altas expectativas a lo que buscará en 2026.

ver también No es Javier Altamirano: El ex Huachipato que dan listo en U. de Chile para el 2025

Vecino, de estar a una firma de la U a jugar en O’Higgins

Sobre su regreso al país, el uruguayo comentó que “llegué al club en un momento complicado, el equipo peleaba un descenso. Por suerte me pude adaptar rápido. Jugué, hice goles y ayudé al equipo en ese momento. Dejé una buena imagen”.

“Hoy la historia es otra. Ahora llego a O’Higgins, un club muy organizado, con la ilusión de pelear otras cosas. Me ilusionó el proyecto. Tenía muchas ganas de sumarme a un proyecto que fuera organizado y que tuviera ambición. Creo que este es el lugar indicado“, agregó Vecino.

Al preguntarle qué le puede prometer a los fanáticos celestes, el oriental manifestó que “la hinchada de O’Higgins espera que uno pueda convertir muchos goles y que se brinde por la camiseta, eso lo tengo claro. Espero que las cosas anden de maravilla y podamos darle una alegría a la gente”.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo fue su último paso por Chile?

Previo a aterrizar en Rancagua, Thiago Vecino jugó durante el 2024 con Huachipato, donde disputó 1.105 minutos en 14 juegos entre Torneo Nacional y Copa Sudamericana, en los que registró siete goles y una asistencia.

¿Cuándo debutan los celestes?

El estreno de O’Higgins en Liga de Primera 2026 será en el cierre de la jornada inaugural, el lunes 2 de febrero, cuando a partir de las 20:30 horas reciban en el Estadio El Teniente de Rancagua a Deportes Concepción.

Publicidad