O’Higgins de Rancagua logró oficializar a su esperado “9” y Thiago Vecino fue el elegido. El uruguayo es conocido en el fútbol chileno por sus goles en el año 2024, donde defendió a Huachipato.

Con seis tantos en 12 encuentros ese segundo semestre, el charrúa partió a Rusia, desde donde hoy arriba al Capo de Provincia. Por eso, de entrada avisó sus metas y motivaciones para vestir de celeste.

“La ilusión es el proyecto, O’Higgins es un equipo que tiene ambición. Ahora tratar de adaptarme lo más rápido posible a la dinámica, estoy ilusionado”, lanzó en el Monasterio Celeste.

Ser goleador y campeón en O’Higgins

Thiago Vecino se puso la camiseta de O’Higgins en conferencia de prensa y ante los medios que cubren a La Celeste. Ahí no titubeó a la hora de explicar cuáles son sus objetivos en el equipo este 2026.

“Yo, hacer la mayor cantidad de goles posibles y volver a ser campeón. Tengo claro que es una hinchada que demanda mucha entrega, que obviamente está ilusionada con la llegada y que espera que convierta muchos goles”, declaró.

Por eso, el ex Huachipato que sonó firme en U de Chile hace un año le mandó un mensaje a los exigentes fanáticos del “OHI OHI“. Vecino aseguró que “los hinchas esperan que uno se brinde por la camiseta”.

“Tengan tranquilidad que el grupo lo hará, preparándonos de la mejor manera. Queremos darles esa alegría, creo que será un gran año”, cerró. O’Higgins debuta este lunes 2 de febrero recibiendo a Concepción, a las 20:30 horas en el Codelco El Teniente.

