Aún no inicia la Primera B, pero ya comenzó una particular guerra de declaraciones entre dos equipos. Se trata de Deportes Recoleta y Rangers de Talca, elencos que recién se verán las caras en la segunda rueda del torneo.

Todo partió con el reclamo de José Luis Fernández, vocero de la SADP rojinegra, quien avisó que para el duelo en Santiago llevaría agua y un baño químico para sus hinchas en el estadio Leonel Sánchez.

“No podemos estar 500 personas, me incluyo, bajo el sol, si es un estadio que no se debería jugar fútbol en Recoleta. Voy a contratar un baño químico para la gente, yo voy a llevarle agua a la gente con Mayorista 21″, criticó.

Chamagol furioso en Recoleta

Sebastián González, gerente deportivo de Deportes Recoleta, respondió molesto a los comentarios desde Rangers de Talca. El ex albo se puso la camiseta textilera y le dio con todo al vocero piducano por el caso “baños químicos”.

Así luce el estadio Leonel Sánchez

“Vimos las declaraciones y nos golpearon mucho, porque son desafortunadas e injuriosas, sobre todo ahora que estamos por comenzar un campeonato en el que el contexto es distinto para todos los clubes”, dijo Chamagol a Radio ADN.

Siguiendo con sus descargos, el gerente deportivo de los textileros dijo que “sabemos que el estadio de Recoleta necesita reparaciones. Le hice saber al señor Fernández que estamos haciendo esfuerzos, construyendo baños nuevos, pero siempre hubo baños”.

Chamagol y su ciclo en el Reco.

“A nosotros, cuando nos tocó ir a Linares (donde Rangers fue local en 2025), los muchachos también se ducharon con agua fría y los baños no estaban en las mejores condiciones, y no dijimos nada”, cerró.

