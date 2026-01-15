Luego de un gran 2025, O’Higgins de Rancagua se prepara para las cuatro competencias que tendrá que disputar este año, siendo la Copa Libertadores el principal objetivo de la renovada escuadra de Lucas Bovaglio.

Lo primero es superar las dos fases previas que tendrán, para después avanzar a la fase de grupos del torneo continental. Sumado a este panorama, el cuadro celeste disputará la Liga de Primera 2026, Copa Chile y Copa de la Liga, por lo que ya empiezan a preparar el equipo que asumirá estos desafíos.

A través de sus redes sociales el ‘Capo de Provincia’ presentó al lateral izquierdo, Leandro Díaz. Quien llega desde Huachipato, elenco con el que salió campeón de la Copa Chile. Díaz con 26 años llega a reforzar la banda que hoy defiende Luis Pavez, para poder darle alternativas al director técnico.

Tras pasos por Huachipato, Universidad de Concepción, Deportes La Serena y Unión La Calera, Leandro Díaz llega a O´Higgins de Rancagua.Foto: Esteban Drake/Photosport

Además del lateral, el equipo rancagüino presentó al arquero, Jorge Peña, proveniente de Unión La Calera. Como también al defensor central, Miguel Brizuela, quien tras pasos por el fútbol argentino tendrá contrato hasta fines de 2027. En la lista de nuevas caras también está Benjamín Rojas, quien vuelve al fútbol chileno tras defender los colores del Académico Viseu, de la segunda liga de Portugal.

Aún queda la incertidumbre de los refuerzos en la ofensiva, como la duda de quién reemplazará a Maximiliano Romero como centrodelantero. El hincha también está a la espera del nombre Bastián Yáñez, quien ha sido recientemente vinculado al club.

Publicidad

Publicidad

ver también Colo Colo queda a un paso de cerrar a Maximiliano Romero como su nuevo ‘9’ para 2026

O’Higgins afina los últimos detalles para comenzar la temporada 2026

Con cuatro nuevos nombres, O’Higgins quiere estar a la altura de todo lo que está por venir en esta nueva temporada. Para preparar el equipo, tendrá tres amistosos que le servirán a Lucas Bovaglio con el fin de armar el mejor esquema posible antes del duelo con Bahía en la fase 2 de Copa Libertadores.

ver también Nuevo DT de O’Higgins rompe el silencio ante opción de recibir a Lea Fernández: “La dirigencia está…”

El primer amistoso será el próximo sábado 17 de enero frente a Deportes Recoleta. Posterior a esto, el miércoles 21 se medirán ante Cobresal y cierran esta serie de partidos preparativos con la ‘Noche Celeste’ el próximo sábado 24 de enero ante Magallanes.

Entonces, con nuevos jugadores y por lo menos dos que deberían llegar durante los próximos días, sumado a los tres amistosos, O’Higgins alista los últimos detalles para arrancar la temporada. Aunque aún falta una petición muy importante para el hincha: la nueva camiseta.

Publicidad

Publicidad

Aún no hay fecha para conocer la armadura celeste, pero el director del club, Matías Ahumada afirmó: “el lanzamiento de la camiseta será en los próximos días. Me gustó muchísimo”.