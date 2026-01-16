El Derby County de Ben Brereton no lo pasa bien en medio de la irregularidad mostrada en la temporada de la Championship, decimoterceros en la tabla. Pero el que vive un buen presente ese el mismo delantero inglés-chileno.

Brereton ha marcado dos goles en los últimos dos partidos: contra Leeds por la FA Cup y Wrexham por Championship , más allá que sus tantos no impidieran las derrotas del Derby.

A espera del partido contra Preston, Brereton habló a través de los canales oficiales de su equipo, manifestando la confianza con la que llega a su próximo desafío.

“Estoy muy contento por haber convertido en los últimos dos partidos, algo que, siendo sincero, necesitaba mucho“, dijo el delantero de 26 años y atacante de la selección chilena.

Brereton y Derby County van por todo este semestre

Ben agregó que “siento que el equipo viene haciendo las cosas muy bien, me siento parte de eso y ahora todo ha sido genial. Ahora tenemos que empujar en la segunda mitad de la temporada, nos hemos puesto en una buena forma para hacerlo“.

“Vine aquí para jugar al fútbol y el míster ha sido fantástico conmigo. He jugado muchos partidos, me siento muy bien físicamente y, como dije, vine porque sabía que era un gran club. Mucha gente me lo había dicho y desde que estoy aquí lo he disfrutado muchísimo”, complementó.

Respecto a lo grupal, el ex Sheffield United sostiene que “si le preguntas a cualquiera, todos quieren estar más arriba y tener más puntos, pero estamos donde estamos y es un buen lugar para estar tras la primera mitad de la temporada.

“De cara a la segunda mitad, estamos en una muy buena posición para ir a buscarlo. Todo el mundo está muy ilusionado”, sentenció Ben Brereton.

