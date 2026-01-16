Solo detalles separan a Juan Martín Lucero de ser flamante refuerzo de Universidad de Chile. El atacante argentino tiene todo acordado para dejar Fortaleza y ser la nueva arma en ofensiva para Francisco Meneghini.

Este movimiento de mercado para los azules traerá altísimos costo a nivel de sueldos, ya que el Gato ganará un dineral por vestir la camiseta del bulla.

De acuerdo a información de RTI Esporte, el ex Colo Colo ganará en la U un sueldo que rondará los 100 millones de pesos chilenos, siendo con largueza el jugador con el salario más alto en el plantel universitario.

Furia de un ex Universidad de Chile por el sueldo de Lucero

Uno que se mostró molesto por el dinero que Juan Martín Lucero ganará en la U fue Héctor Hoffens, histórico ex delantero azul, quien en charla con ADN Radio aseguró que “el sueldo que va a ganar para mí es irrisorio, algo que no concuerda con el medio chileno”.

“El mejor jugador de la U debe ganar la mitad o un poco menos. Quizás eso también puede ser un problema para el grupo por cómo se den las cosas”, agregó.

Además el emblema del bulla analizó a Francisco Meneghini como DT, afirmando que “creo que al técnico le han dado muchas atribuciones, una fuerza y un mando que no se había visto en los técnicos de la U. Eso me llamó la atención”.

“Es un nombre totalmente sin valores en cuanto a logros. Hizo una buena campaña con O’Higgins, pero era fácil hacer una buena campaña el año pasado con todos los equipos importantes que estuvieron tambaleando, por ejemplo, Colo Colo, la U y Católica”, agregó.

Para cerrar, Hoffens avisó que “Universidad de Chile tiene la obligación de ganar y eso es fundamental para una tranquilidad y para un futuro de un técnico”.

