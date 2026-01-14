“Deja el equipo brasileño”: El gesto de Juan Martín Lucero para ser nuevo delantero de la U

Universidad de Chile se mueve rápidamente en el mercado de fichajes. Las llegadas de Eduardo Vargas, Lucas Romero y Octavio Rivero le dan nuevas variantes a Francisco Meneghini para este 2026.

Sin embargo, todavía falta el último delantero y apunta al gran anhelo de Juan Martín Lucero. Ya es sabido que el goleador descendió con Fortaleza, por lo que busca por todos lados su salida del elenco brasileño.

El tema es que con el paso de los días su llegada se ha alejado. Así lo abordó Gonzalo Fouillioux que profundizó en la negociación con el ex Colo Colo. “Si se llega a dilatar el cuerpo técnico puede decir ‘ya está, y busquemos otra alternativa’. La U tiene acuerdo con otros dos jugadores en caso de. Hay conversaciones avanzadas con Mastriani y Maximiliano Romero”, recalcó.

Lucero vuelve a Chile y ahora será nuevo delantero de la U

El tema es que este mismo miércoles Lucero dio un golpe de timón y zanjó su salida del Fortaleza. Así lo detalló César Luis Merlo quien informó que el jugador será nuevo refuerzo de la U. “Juan Martín Lucero acordó la rescisión con Fortaleza y jugará en la U de Chile”, indicó el especialista en mercado de contrataciones.

“El argentino dejará de pertenecer al equipo brasileño y en los próximos días llegará a Santiago para un nuevo desafío en su carrera”, agregó. Por lo que Paqui consiguió un nuevo tridente de ataque de ensueño para pelear la Copa Sudamericana y la Liga de Primera.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

Mientras espera por la llegada de Juan Martín Lucero, Universidad de Chile sigue su pretemporada para ganarlo todo en 2026. Ahora el elenco dirigido por Paqui Meneghini se enfoca en el primer partido que será este 18 de enero en el Estadio Ester Roa Rebolledo. El encuentro está programado a las 19:00 horas y transmite Disney+.