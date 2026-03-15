Universidad de Chile pasa por momentos de incertidumbre, ya que la salida de Francisco Meneghini como entrenador de la escuadra, distintos nombres suenan para reemplazar a Paqui, siendo uno de ellos Ariel Holan, ex DT de Universidad Católica.

El técnico argentino de 65 años quedó libre tras dejar Rosario Central a finales del 2025 y suena como opción en los azules. Sin embargo, revelan que habría un importante obstáculo para su llegada y es el sueldo que cobra el DT.

El detalle que complica la posible llegada de Holan a la U

El trasandino, que fue campeón de Copa Sudamericana con Independiente el 2017 y de la Primera División chilena junto a la UC el 2020, tendría un sueldo muy superior a lo que cobró durante su paso por la U Meneghini.

Paqui y su cuerpo técnico cobraban un salario que rondaba los 53 millones de pesos.

Durante su paso por los cruzados, según reveló Emol el 2023, Holan junto a su staff cobraron un sueldo que rondaba los 100 millones de pesos.

Ariel Holan suena en la U/Photosport

Por otra parte, el comunicador Renzo Luvecce, reveló que el sueldo sería un obstáculo para su posible llegada a los azules, pero que no sería imposible.

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“Dentro de la información que obtuve, me confirmaron que el DT cobraba prácticamente el doble de lo que recibía Francisco Meneghini en La U, aunque no es imposible negociar con el estratega debido a que le interesa la opción de volver a Chile y dirigir a los azules”.

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Añadiendo que Holan ya fue contactado por U de Chile, debido a que es del interés del directorio. “Gusta por su trayectoria”.

En síntesis:

Ariel Holan es opción para reemplazar a Francisco Meneghini en la Universidad de Chile.

El sueldo de Holan ronda los 100 millones de pesos, duplicando los 53 millones de Meneghini.

El técnico argentino de 65 años ya fue contactado por el directorio del club azul.

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