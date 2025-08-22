¿Quién es Néstor Grindetti, el impresentable presidente de Independiente de Avellaneda? De profesión actuario, además de dirigente es un político argentino de derecha, que ejerció como ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Mauricio Macri e intendente de Lanús.

Y claro, sus polémicas no sólo han estado ligadas al fútbol, registrando problemas judiciales, éticos y acusaciones de corrupción durante sus gestiones.

Grindetti se ganó merecidamente el odio de Universidad de Chile, del fútbol chileno y de cualquier persona medianamente humana al rededor del mundo al aparecer peleando los puntos para Independiente, recién ocurrida la cobarde encerrona y brutal masacre sufrida por hinchas de la U en el estadio Libertadores de América, por la revancha de Copa Sudamericana.

“Los únicos culpables fueron los hinchas de la U de Chile. El club argentino no debe recibir castigos”, dijo suelto de cuerpo y sin ninguna vergüenza Grindetti, al mismo tiempo que los hinchas del Chuncho estaban desaparecidos, varios golpeados por hinchas del Rojo y la policía argentina. Los que tuvieron menos suerte luchaban por sus vidas en un hospital.

No le pidan mucho a Néstor Grindetti…

Pero la actitud de Grindetti no es coincidencia: su propia vida y carrera no han estado marcada precisamente por la transparencia, valores humanos y decencia.

Cercano a Macri desde la década de los 80, durante su ejercicio como ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, el actual presidente de Independiente fue denunciado por administración fraudulenta, malversación de fondos y enriquecimiento ilícito.

Sí, hubo hinchas de la U que se comportaron pésimo, pero la barra de Independiente fue criminal y sanguinaria.

Como intendente de Lanús fue muy cuestionado, acusado de negocios irregulares y vínculos con barras bravas. ¿Qué coincidencia, no?

Asimismo, sus vínculos y nexos con la política son considerables, no sólo por su estrecha cercanía con Macri. Además, es muy amigo de Patricia Bullrich, socia e hincha de Independiente… y la actual ministra de Seguridad de Javier Millei.

En 2016 Grindetti fue conocido a nivel mundial tras aparecer en los Panamá Papers, ligado a sociedades offshore y cuentas bancarias en Suiza no declaradas. Otra coincidencia: junto a su presencia en paraísos fiscales ese mismo año fue imputado por la justicia trasandina por enriquecimiento ilícito.

Un año más tarde, en 2017, encendió la alerta roja de Interpol, requerido por la justicia de Brasil, quien lo acusó de delitos tributarios. El proceso legal fue rechazado, pero las dudas quedaron para siempre.

Hoy por hoy, Néstor Grindetti se encuentra hace varias horas en Luque, Paraguay, luchando por los puntos para Independiente en la sede de la Conmebol. En esto sí fue transparente más allá de vivir en un mundo paralelo: va a pelear con todo lo que tenga para que no castiguen a Independiente. Mientras, hay hinchas de la U agredidos de forma cobarde e inhumana que aún no pueden volver a Chile.

