Una verdadera noche de terror se vivió en el duelo de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Universidad de Chile e Independiente, luego de que graves incidentes protagonizados por barrista obligaran a suspender el encuentro.

El saldo fue alarmante: 19 personas heridas y 97 detenidas. El partido, que se interrumpió en el segundo tiempo cuando ambos equipos igualaban por la cuenta mínima, resultado que en ese momento favorecía a los azules para avanzar a cuartos de final, quedó marcado por la violencia y la incertidumbre.

En medio de la crisis, las múltiples declaraciones del presidente de Independiente, Néstor Grindetti, generaron polémica, ya que ha centrado su discurso en las sanciones que, a su juicio, debería recibir el cuadro dirigido por Gustavo Álvarez.

Gonzalo Fouillioux critica fuertemente al presidente de Independiente

Tras su llegada a Paraguay, para asegurarse que la Conmebol no sancione a Independiente, el mandamás de los Rojos señaló: “Venimos a contar los hechos. El partido fue cancelado por la actitud de los hinchas chilenos. Tenemos derecho a los puntos”.

ver también Periodista de Independiente golpea la mesa y arremete contra el presidente del club: “Me da vergüenza”

“Está claro que los hechos de vandalismo lo hicieron los simpatizantes chilenos desde el inicio del partido, el cual se cancela por esos hechos”.

Publicidad

Publicidad

Esto generó la inmediata respuesta del periodista deportivo chileno, quien a través de sus redes sociales fue tajante para criticar a Grindetti.

“Cuando pasó lo de Colo Colo-Fortaleza, si hay algo que no se le puede reprochar a las autoridades de ByN es la empatía, la humanidad con la que se comportaron. Es lo mismo que está ocurriendo con las autoridades de la U hoy. Primero la gente. Lo de Grindetti no tiene nombre”, escribió en X (ex Twitter).

Publicidad