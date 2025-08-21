El presidente de Independiente Néstor Grindetti mostró una cara muy deplorable tras el escándalo de Avellaneda, en el que el club argentino y Universidad de Chile no pudieron terminar de jugar por los incidentes en las tribunas.

“La culpa fue de los hinchas de la U”, “los nuestros son ejemplares” y “vamos a defender a Independiente” fueron algunos de sus comentarios, sin preocuparse de la salud de los hinchas.

Tras el viaje a Asunción del dirigente, la periodista de TNT Sports Francisca Vargas fue enfática en el canal en criticar su actuar.

“Yo sé que nosotros como comunicadores y periodistas tenemos una responsabilidad aún más grande. Cuesta controlarse cuando hay situaciones injustas, que no tienen sentido que no merecen mayor explicación que mirar una imagen, como es este caso. Trataré de medir mis palabras, pero lo del presidente de Independiente me parece que es de una cobardía tremenda en su declaración”, señala de entrada.

La periodista Francisca Vargas criticó al presidente de Independiente

Las duras críticas al presidente de Independiente

Lugo añadió Fran Vargas que su reacción demuestra que “tiene una calidad humana nefasta, que es una vergüenza. Un oportunismo que no tiene sentido”.

“Hay vidas en juego, da lo mismo si son las tuyas o las mías, o de otros países. Las personas lesionadas después de esto también fueron de Independiente. Si algo nos une a todos es que somos personas y nos une el idioma del fútbol, hay que tener sensibilidad, respeto y sentido común. Saber dónde estás parado“, agregó.

Luego señaló un ejemplo. “El hecho que lo primero que haga sea viajar a Asunción antes de llamar a gente de U. de Chile… no pido que entregue su apoyo ni pretenda hacer cambiar de parecer a la gente de la U, pero es un mínimo de decencia”.

Siente que el fútbol sudamericano pierde mucho con su presencia. “Eres la cara visible de un club que tiene una caja de resonancia ilimitada. Es irresponsable lo que dijo, es complejo que cambie la situación con lo que dijo. Me da la sensación que sus palabras hablan de una desconexión profunda de la realidad“, agregó.

Finalmente indicó que “jamás las voy a compartir, porque hoy importan las personas y no el fútbol. Las sanciones hoy dan lo mismo”.