Las imágenes que dejó la verdadera masacre en el Estadio Libertadores de América siguen dando la vuelta al mundo. Toda la violencia que se vivió en el duelo entre Independiente y Universidad de Chile, producto de la paliza de los hinchas argentinos contra los chilenos, tienen al continente en shock.

Sin embargo, tal vez uno de los registros más crudos de una noche que fue caótica es la que protagonizó Gonzalo Alfaro, hincha de la U que producto del linchamiento que estaba sufriendo saltó una reja y luego, por los golpes con fierros, terminó cayendo al vacío.

Por un momento se temió lo peor, pero por suerte cayó en un pasillo interior que le ahorró varios metros de caída. No obstante, de igual manera sufrió lesiones bastantes graves, teniendo que ser internado en el Hospital Pedro Fiorito de Avellaneda.

ver también La U avisa que no se dejará pasar a llevar por Independiente y la Conmebol: “Vamos a llegar a las…”

Habla amigo de hincha de la U que cayó al vacío

En diálogo con ADN Radio, uno de los amigos de Gonzalo actualizó su estado de salud, afirmando que “recibimos el informe de la doctora, nos explicó que Gonzalo llegó con una fractura por golpes en el cráneo y que llegó con poca consciencia. Él entró a pabellón, fue operado con éxito”.

“En estos momentos Gonzalo está sedado, le pusieron un catéter para medir la presión de su cerebro”, agregó.

En ese sentido, el hincha azul detalló que “salió una información de que sufrió una caída de altura y según lo que nos dijo la doctora, eso no fue así. La fractura que sufrió en el cráneo fue por los golpes que recibió, porque no recibió lesiones en sus piernas, ni otras partes del cuerpo”.

Publicidad

Publicidad

Los hinchas de Universidad de Chile fueron acorralados por barras de Independiente. | Foto: Photosport.

“Tiene tres hijas, es un padre bastante comprometido. Lamentable lo que pasó, esperando que se recupere Gonzalo para que pueda volver a Chile con su padre, que está viajando para acá”, concluyó.

Cabe destacar que a nivel deportivo, luego que el compromiso fuese cancelado, ahora será la Unidad Disciplinaria de la Conmebol el ente que definirá el resultado del partido, y con ello, de esta llave de Copa Sudamericana 2025.

Publicidad

Publicidad

ver también Desde Paraguay filtran el terrible castigo de Conmebol para U de Chile: “Dos años sin copas internacionales”

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules volverán a la acción ante Everton este domingo 24 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Nacional. Este compromiso será válido por la fecha 21 de la Liga de Primera 2025.