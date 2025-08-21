Lamentables hechos se dieron en Avellaneda en el cancelado partido entre Independiente y U de Chile, por Copa Sudamericana. Las crudas imágenes de violencia en las barras dieron la vuelta al mundo y siguen las polémicas.

Fue así que una conocida autoridad en Argentina, Juan Manuel Lugones, hizo una fuerte denuncia por lo ocurrido. El extitular de la Aprevide (Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte) acusó emboscada hacia hinchas chilenos.

“Lo que nos mostraron ayer, con la crudeza que vimos todos, es que la Policía no tiene la capacidad profesional, o tomaron la decisión de no hacerlo, de meterse a la tribuna a terminar con los problemas”, partió diciendo a Radio La Red de Argentina.

Polémica por la policía e hinchas de U de Chile

Juan Manuel Lugones, que por años estuvo en la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte, dijo desde Argentina que la policía de Buenos Aires tenía acuerdo con barristas de Independiente para emboscar a fanáticos de U de Chile, en el duelo de Copa Sudamericana.

“(Los policías) demostraron que tienen un acuerdo con la barra para liberar la zona y que la barra haga de barreminas No es cierto que la policía no puede entrar a una tribuna. Eso es una decisión. Según las reglas de Conmebol, el responsable de seguridad es Independiente”, reveló el ex personero trasandino.

En ese sentido, la autoridad que trabajó en seguridad argentina denuncia con propiedad que “vimos a un sector de la barra de Independiente ingresar ayer a pegarle a un sector de la gente de U de Chile con la autorización de la Policía de la provincia de Buenos Aires, que libera la zona para que entren”.

“En Avellaneda no se vende una bondiola sin que una parte vaya a la unidad policial”, cerró, dejando en clara su postura y con directa acusación a las fuerzas policias de la zona.