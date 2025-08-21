Independiente sacó la voz después de las lamentables declaraciones de su presidente, Néstor Grindetti, ante la suspensión de la revancha contra U. de Chile en los octavos de final de la Copa Sudamericana. El Rojo subió el tono contra sus hinchas, aunque…

“Independiente condena enérgicamente los gravísimos hechos de violencia ocurridos anoche en el Estadio Libertadores de América que obligaron a la cancelación del encuentro entre nuestra Institución y la Universidad de Chile por parte de Conmebol”, partieron diciendo.

Desde el club prometieron trabajar incansablemente “para que cada responsable individual sea identificado y sancionado, solicitando la aplicación del derecho de admisión a los delincuentes disfrazados de hinchas que respondieron con violencia las agresiones de la parcialidad visitante”.

Sin embargo, establecieron que “de acuerdo con las imágenes difundidas, reportes oficiales y partes policiales, los incidentes se iniciaron en el sector visitante desde la previa del partido” y hasta acusaron a los hinchas de U. de Chile de “atacar e inactivar el sistema cerrado de cámaras de seguridad“.

El comunicado de Independiente tras el escándalo

Tal como prometió el presidente de Independiente en las horas posteriores al escándalo, el Rojo se defenderá y buscará ser declarado ganador del encuentro por secretaría. “El presidente y el secretario general del club se encuentran camino a Paraguay para trabajar en representación de Independiente ante Conmebol y terminar de resolver las implicancias a nivel deportivo“.

En todo caso, la prensa argentina adelanta que tanto Independiente como U. de Chile serán severamente sancionados y eliminados de la Copa Sudamericana. Por ahora, Conmebol todavía no confirma los castigos a los equipos.