Con el pasar de las horas se conocen nuevos relatos sobre el escándalo de la revancha entre Independiente y U. de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Graves enfrentamientos entre las barras obligaron a cancelar el partido, donde 19 chilenos resultaron heridos.

Fueron momentos de terror los que se vivieron en el Estadio Libertadores de América. “El plantel tenía gente donde estábamos nosotros (dirigentes) y en la barra. No se podía jugar, los jugadores no sabían si sus familias estaban bien. Es una tragedia”, mencionaron desde la U.

Ahora, llega la declaración de una vecina del barrio Avellaneda, quien relató cómo los hinchas de la U fueron agredidos cuando salían del estadio y buscaban refugio. “Fue terrible lo que vi. Mucha gente ensangrentada y golpeada“, dijo en diálogo con C5N.

“Me causó tristeza ver a la gente que salía, gente discapacitada que la llevaban corriendo en silla de ruedas, los pibes salían en pelotas. Salieron todos los hinchas de la U por acá, estaban cagados a palos, ensangrentados, desnudos. Desnudos. Que termine así es tristísimo“, agregó la mujer.

Hinchas de U. de Chile fueron golpeados por barristas y policías | Photosport

ver también Brasil le pide a Conmebol que aplique "severos castigos" tras Independiente vs U. de Chile

“La policía golpeaba a los hinchas de U. de Chile”

“La policía estaba acá y les daban palos. De allá (dentro del estadio) tiraban cosas hacia abajo, y si los chilenos querían hacer gestos o algo de vuelta, la policía los agarraba y les metían palos“, mencionó.

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, actualizó el estado de los 19 heridos. “A la mayoría los van a dar de alta la semana que viene, hay que estar contentos que solo quedan cuatro internados y al final del día quedarán dos. (El más grave) ya está en contacto con su familia, con su padre, hay un avance“, dijo desde Argentina.

“Todos vieron lo que pasó ayer, hay gente grave aún. De milagro no hay muertos. Ya veremos quiénes son los responsables“, agregó el timonel de U. de Chile.