Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

“Nunca sentí tanto miedo, al entrar no…”: Gonzalo Jara y su terrible noche como hincha de U de Chile en Avellaneda

El ex defensa y ahora panelista deportivo relató su experiencia en pleno estadio de Independiente.

Por Nelson Martinez

Gonzalo Jara acompañó a U de Chile en Argentina.
© TNT Sports.Gonzalo Jara acompañó a U de Chile en Argentina.

Gonzalo Jara, histórico jugador de la Roja y panelista de TNT Sports, fue invitado a ver el partido de su querida U de Chile en Avellaneda, donde ya en nuestro país relató su caótica experiencia en el estadio.

Durante el programa Pelota Parada, Jarita se emocionó al revivir la noche en Argentina diciendo que “a los 10 minutos los hinchas de independiente pedía que subieran los policías”.

“No había policias, seguridad, nada, esto empezó temprano en el partido. Nunca se intervino, ni un solo guardia, estuvieron ambas barras 45 minutos así”, partió contando el hombre identificado con los azules.

Así ingresaron los hinchas de U de Chile

Gonzalo Jara contó lo que fue la experiencia para el hincha de U de Chile en el duelo contra Independiente en Avellaneda. El panelista de TNT Sports fue invitado al duelo y relató cómo fue la terrible jornada azul.

Primera vez que siento tanto miedo dentro de un estadio. Todo lo que falló desde los accesos hasta el inicio, no te pedían carnet, no sé cómo funcionará allá, estaba todo muy expuesto”, relató el histórico ex defensa chileno.

Publicidad

En ese sentido, Jarita lanzó una ácida crítica a la organización del Rojo en Copa Sudamericana, ya que al ingresar al estadio “llegué hasta la última puerta sin control”.

“Púdrete”: Polaco Goldberg se sale de sus casillas con el presidente de Independiente

ver también

“Púdrete”: Polaco Goldberg se sale de sus casillas con el presidente de Independiente

“Conversé con gente de la U en la calle y el aeropuerto, siempre estaban acostumbrados a que en esa bandeja había un cordón de policías, pero acá no había nada. La gente empezó a saltar a la cancha para que no se jugara”, cerró.

Lee también
Campeón con la U delata grave movida de Independiente
U de Chile

Campeón con la U delata grave movida de Independiente

Gonzalo Jara destapa la verdad con Di Yorio en U de Chile
U de Chile

Gonzalo Jara destapa la verdad con Di Yorio en U de Chile

La U sufre con "la maldición de Eduardo Vargas"
U de Chile

La U sufre con "la maldición de Eduardo Vargas"

Tabilo vs. Zverev en el US Open: Fecha, horario y dónde ver en vivo
Tenis

Tabilo vs. Zverev en el US Open: Fecha, horario y dónde ver en vivo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo