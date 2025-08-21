Gonzalo Jara, histórico jugador de la Roja y panelista de TNT Sports, fue invitado a ver el partido de su querida U de Chile en Avellaneda, donde ya en nuestro país relató su caótica experiencia en el estadio.

Durante el programa Pelota Parada, Jarita se emocionó al revivir la noche en Argentina diciendo que “a los 10 minutos los hinchas de independiente pedía que subieran los policías”.

“No había policias, seguridad, nada, esto empezó temprano en el partido. Nunca se intervino, ni un solo guardia, estuvieron ambas barras 45 minutos así”, partió contando el hombre identificado con los azules.

Así ingresaron los hinchas de U de Chile

Gonzalo Jara contó lo que fue la experiencia para el hincha de U de Chile en el duelo contra Independiente en Avellaneda. El panelista de TNT Sports fue invitado al duelo y relató cómo fue la terrible jornada azul.

“Primera vez que siento tanto miedo dentro de un estadio. Todo lo que falló desde los accesos hasta el inicio, no te pedían carnet, no sé cómo funcionará allá, estaba todo muy expuesto”, relató el histórico ex defensa chileno.

En ese sentido, Jarita lanzó una ácida crítica a la organización del Rojo en Copa Sudamericana, ya que al ingresar al estadio “llegué hasta la última puerta sin control”.

“Conversé con gente de la U en la calle y el aeropuerto, siempre estaban acostumbrados a que en esa bandeja había un cordón de policías, pero acá no había nada. La gente empezó a saltar a la cancha para que no se jugara”, cerró.