Tras los terribles hechos de violencia sufridos entre barristas de Indendendiente con los de U de Chile, en los azules se enfocan en la recuperación de sus hinchas heridos.

Junto a eso, los fanáticos de la U también tienen ojos puestos en Conmebol a la espera del veredicto final sobre lo deportivo. ¿Sanciones? ¿Multas? ¿Descalificación? Existen dudas en la interna azul, pero desde Chile aclararon la situación.

Es que altas fuentes del fútbol chileno revelaron a RedGol lo que se le viene en materia de castigo al equipo de Gustavo Álvarez, mientras muchos bullangueros piden que dicha sanción corra solo para Independiente, al ser organizador.

Lo que se le viene a U de Chile

En materia de sanciones, Conmebol y la ANFP funcionan de manera distinta. En el organismo internacional los castigos económicos son más fuertes y pueden determinar un ganador tras hechos de violencia, explican altas fuentes a RedGol sobre lo que le espera a U de Chile.

Photosport

“Obviamente cualquiera puede ir a Conmebol a ejercer presión, pero hay tanta evidencia que creo que van a haber sanciones para ambos”, dice un alto mando del fútbol en diálogo con RedGol.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido y spoileando que se vendrá castigo para la U e Independiente, el término “Cancelado” del partido es clave. Por ello, “eso tiene relevancia y lo otro es que la Conmebol no se puede desdecir tanto en el comunicado porque dice que hay fallas de la organización”.

Photosport

Ahora queda esperar el veredicto final del organismo sudamericano, donde en Chile ya la tienen clara en materia de castigos. Ahí, también el caso de Colo Colo ya marcó un precendete también.

Publicidad