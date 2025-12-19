Durante esta semana se juega la Copa UC, un certamen juvenil en San Carlos de Apoquindo donde el Claro Arena recibe a selecciones Sub 17 y también a potentes equipos de Sudamérica.

Sin embargo, tremenda polémica estalló en la reciente jornada. Es que la selección de Qatar avisó que no seguirá disputando la cita y arremetió con todo contra U Católica, el organizador.

Justamente, los salientes seleccionados debían disputar este viernes su duelo ante Independiente del Valle, a las 11:35. Todo pasó por un reclamo al reglamento que en la UC cambiaron a última hora, según acusan.

Así fue la polémica de la Copa UC con selección abandonando el torneo

La selección de Qatar decidió no seguir jugando la Copa UC tras diferencias con la organización. Eso, acusando voltereta por las reglas del torneo y un reclamo de Perú que provocó que les quitaran los puntos.

Qatar y su último triunfo / Foto: UC

Qatar venció 2-1 a Perú en el Claro Arena, pero le quitaron los puntos de ayer. Eso, porque viajaron 25 jugadores y el torneo permitía 21 solamento. Es ahí donde entra la U Católica y su decisión en la ecuación.

Según supo RedGol, en principio desde club le permitieron a los qataríes que vayan cambiando la citación partido a partido, ya que dejar jugadores afuera tras tremendo viaje no era la idea.

Qatar en el torneo / Foto: UC

Sin embargo, desde Perú reclamaron y la UC se vio obligada a quitarle los puntos luego que ellos mismos habían permitido el cambio en el reglamento. Qatar estalló tras el veredicto y decidió irse previo al fin del torneo.

