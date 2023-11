Todo un país detrás. Nicolás Córdova hará su debut oficial como entrenador de la Selección Chilena, cuando este martes enfrente a Ecuador, en Quito, por la sexta fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, con una importante presión por delante.

Ante la renuncia de Eduardo Berizzo, tras el empate con Paraguay, el formado en Colo Colo debió asumir la responsabilidad, de forma interina, hasta que la ANFP encuentre a un nuevo entrenador, que le permita volver a su cargo como jefe técnico de selecciones menores.

El desafío que Córdova tendrá por delante no es menor, ya que no sólo intentará romper con la negativa historia de La Roja en Ecuador, donde no gana desde 1977, sino que además buscará mantener su positiva estadística cada vez que debuta como entrenador.

Desde el comienzo de su carrera como técnico, el chileno ha enfrentado cinco estrenos, en Chile y el exterior, donde registra dos victorias, dos empates y una derrota, la cual ocurrió en el 2018, lo que genera buenas expectativas de cara a lo que ocurra en Quito.

¿Cómo fueron los estrenos de Córdova como técnico?

En su primera experiencia, en enero del 2016, al mando de Palestino, debutó con victoria por 2-1 ante el Audax Italiano; luego, cuando llega a Santiago Wanderers, en julio de 2017, lo hizo con igualdad sin goles con Unión Española. Eso en su paso por Chile.

Ya en el exterior, con Universitario de Perú, perdió ante Sport Huancayo por 1-2, en julio de 2018; mientras que en Qatar, cuando dirigió a la Sub 23, en 2021, se estrenó con victoria por 3-0 a Yemén, en la Copa de Asia; finalmente, con Al Rayyan, su último equipo, igualó por 2-2 con Al-Sayliya, en febrero del 2022.

¿Cuándo juega Chile ante Ecuador en las Eliminatorias 2026?

La Tri recibirá a La Roja, en el estreno de Nicolás Córdova como técnico, por la 6° fecha de las Eliminatorias 2026. El partido se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, el martes 21 de noviembre a las 20:30 horas, según el horario de Chile continental.

