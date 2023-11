Se terminó. Luego del empate sin goles ante Paraguay, y tras los cánticos de los hinchas exigiendo su salida de la Selección Chilena, el técnico argentino Eduardo Berizzo sorprendió a todos, al anunciar en conferencia de prensa que renunciaba a su cargo.

“He hablado recién con el presidente de la Federación, Pablo Milad, y le he manifestado mi deseo de dejar el cargo“, parte su discurso el DT, quien agrega que “los resultados no han sido los esperados y es digno reconocer que las cosas no han funcionado como quería”.

“Quisiera agradecer a toda la gente que ha trabajado conmigo, mis colaboradores más cercanos, cuerpo técnico, a los trabajadores porque han comprometido su labor con la Selección, y sobretodo, agradecer fundamentalmente a los jugadores que se han comprometido en este proceso, y les deseo la mayor de las suertes”, continuó Berizzo.

Junto con dejar en claro que “estoy convencido de que las chances de clasificar al próximo Mundial están intactas”, el argentino finaliza su discurso afirmando que “espero que con esto se pueda descomprimir el ambiente, para que Chile pueda clasificar. Para mi ha sido un honor dirigir a la Selección Chilena“.

¿Quién tomará el lugar de Berizzo?

Por el momento, y tomando en cuenta que en menos de cuatro días deberán viajar hasta Quito, para enfrentar a Ecuador, La Roja deberá ser dirigida por un entrenador interino, en ese sentido, quien toma la delantera es Nicolás Córdova, actual jefe de las selecciones menores masculinas.

¿Cuáles fueron sus números en La Roja?

Desde su llegada a la Selección Chilena, en mayo del 2022, hasta la fecha, Berizzo dirigió en 16 compromisos, entre amistosos y Eliminatorias, sin contar al equipo de los Juegos Panamericanos, donde registró cuatro victorias, seis empates e igual número de derrotas.

Tras 529 días en el cargo, el argentino deja el Equipo de Todos con un rendimiento del 37.5 por ciento, el más bajo en el último lustro; mientras que en Eliminatorias, logró un triunfo, dos igualdades y otras dos caídas.

