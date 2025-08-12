Novedades y no de las buenas para la selección chilena y el nuevo ciclo que comandará Nicolás Córdova en el cierre de las Eliminatorias. Pese a que aún no da indicios de su nómina, un destacado jugador lo pasa mal en su club.

Se trata de Alexander Aravena, quien recientemente fue declarado transferible en Gremio de Porto Alegre, equipo que de mala campaña en el Brasileirao y busca la salida del delantero de la Roja.

A cuatro puntos de la zona roja y con 10 partidos jugados en la temporada, el “Monito” no despega en el tricolor gaúcho y recientemente fue notificado que es parte de la lista de jugadores que pueden partir.

Lapidarios con el jugador de la selección chilena

Pese a retomar actividad en las nóminas de la selección chilena, Alexander Aravena podría dejar Gremio de aquí a septiembre, fecha límite para hacer fichajes en Brasil tras ser declarado transferible.

El periodista Bruno Soares y el medio local Gremio Avalanche informaron que el Monito integra la lista de 13 jugadores a los que se les busca equipo, tras una campaña total de cinco goles en 41 partidos desde que arribó al club.

Es más, recientemente su propio entrenador, Mano Menezes, dejó en claro que el chileno no es prioridad para su XI estelar dada sus características, ocupando una lapidaria frase.

“Para que nosotros podamos utilizarlo, tiene circunstancias (Aravena) que son favorables y otras que no lo son. Tengo 25 jugadores que quieren jugar todos los partidos y yo tengo que escoger”, dijo a AS Chile.

