Universidad Católica está pasando por un gran cierre de este 2025. Los cruzados están bien aspectados para ser el Chile 2 de la próxima Copa Libertadores, concluyendo con esto años complejos a nivel deportivo que coincidieron con la remodelación de San Carlos de Apoquindo.

Y ojo, que las buenas noticias no están parando en la precordillera, ya que en las ultimas horas se confirmó que llegó una buena cantidad de dinero producto de una deuda que se arrastraba con el club.

Resulta que la UC todavía estaba esperando el pago de una de las cuotas correspondientes al traspaso de Alexander Aravena al Gremio de Porto Alegre. Cabe recordar que esta operación se realizó en julio del 2024.

ver también La extraña razón por la que todo Gremio habla del chileno Alexander Aravena

El millonario monto que recibe Universidad Católica

Tras reclamar ante la FIFA, el cuadro brasileño se vio obligado a pagarle a la Católica una cuota que asciende a 500 mil euros. Esta demanda en Zúrich fue ingresada el pasado 19 de agosto y por estos días el dinero fue ingresado a las arcas precordilleranas.

Al respecto Juan Tagle, presidente de Cruzados, declaró en diálogo con La Tercera que “no me habría gustado tener que recurrir a la FIFA, porque uno espera que un club del tamaño de Gremio cumpla. Nos sorprendió, aunque entendemos que estaban con algunas dificultades de caja. Pero ya se corrigió”.

Alexander Aravena fue traspasado de Universidad Católica al Gremio en julio del 2024. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que Alexander Aravena ha jugado un total de 49 partidos en Gremio, siendo 35 por el Brasileirao, ocho por el Campeonato Gaucho, dos por la Copa do Brasil y cinco en la Copa Sudamericana. Registra siete goles y tres asistencias en 2021 minutos de acción.

ver también ¡Todo cambió de golpe! Revelan el giro que habría frenado la llegada de Aravena a Tigres

El próximo partido de la UC

Los cruzados volverán a la acción este domingo 2 de noviembre a partir de las 17:30 horas ante O’Higgins en el Claro Arena. Este duelo será válido por la fecha 26 de la Liga de Primera 2025.