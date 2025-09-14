Una inesperada noticia impactó el mercado de fichajes recientemente cuando se reveló que Alexander Aravena estaba listo para dejar Gremioy partir a Tigres de la liga mexicana, antes del cierre del mercado el pasado viernes, sin embargo, la transacción no se concretó y el jugador chileno seguirá en el equipo brasileño.

Con el paso de las horas se reveló el gran motivo que estancó la llegada del seleccionado chileno al histórico equipo.

El comunicador Kaliel Dorneles de Bandeirantes en su canal de Youtube que Aravena, que tiene contrato hasta el 2028, no tiene lugar en el equipo. “No logró cumplir con las expectativas, ni consolidarse en el equipo”. Por lo mismo, el club busca venderlo y Tigres se alzó como la gran opción.

El motivo que frenó la llegada de Aravena a Tigres

Según revela Punto Cruzado, desde Gremio veían con buenos hijos la venta del jugador siempre y cuando la venta supere los 6 millones de dólares. Pero que a pesar del interés del equipo mexicano, fue el chileno el que frenó su salida.

Acorde al reporte, el jugador chileno, a pesar de que no tiene espacio en el club y tendría problemas para sumar minutos, sobre todo tras la llegada de Willian, delantero brasileño que llega desde la Premier League, y que compite por el mismo lugar que el jugador chileno.

La carrera de Alexander Aravena

El jugador formado en Universidad Católica llegó a Gremio este 2024 con una transferencia en donde el club se quedó con el 70% de su pase y con un contrato hasta diciembre del 2028.