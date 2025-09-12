El mercado de pases sumó una sorpresa luego de que se confirmara que Gremio, club donde juega Alexander Aravena, ya no considera al delantero chileno en sus planes y pretende darle salida. En ese escenario, Tigres de la liga mexicana surge como posible destino.

Según informó el comunicador Kaliel Dorneles de Bandeirantes en su canal de Youtube, el jugador chileno, que tiene contrato hasta el 2028, no tiene espacio en el equipo. “No logró cumplir con las expectativas, ni consolidarse en el equipo”.

Asimismo, añade que el equipo brasileño no está ofreciéndolo al mercado, pero que si llega una propuesta negociarán en donde Gremio prefiere venderlo, pero si no sucede aceptarán un préstamo con obligación de compra.

La posición de Tigre sobre la posible llegada de Aravena

De Bandeirantes reveló sobre Tigres que “las transferencias para la liga mexicana siguen abiertas. Gremio está esperando una propuesta para quizás hacer viable la salida”.

Según recoge Diario Deportes de México, durante el informe anual de sostenibilidad, Mauricio Culebro, presidente de Tigres no realizará comprar de pánico antes del cierre del mercado de la liga, que finaliza este viernes.

Asimismo, señalan que no ocuparán otro cupo extranjero, pero que todo depende de como se den los últimos días del mercado. “Tenemos un gran plantel, está completo con grandes jugadores, creo que la competencia interna está, si no es alguien que en verdad no venga a dar un salto de calidad creemos que nos quedaremos así, mientras esté abierto, todo puede pasar”.

El presente de Alexander Aravena

El formado en Universidad Católica, llegó a Gremio el 2024 y no ha podido consolidarse en el equipo.

Para complicar aún más la situación, el equipo brasileño anunció el fichaje de Willian, delantero de 37 años, con larga carrera en la Premier League, quien fue uno de los grandes refuerzos del campeonato carioca y juega en la misma posición que el jugador chileno.

