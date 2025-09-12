Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado de pases

Revelan que figura de Universidad Católica deja el club a fin de año: “Van a traer a…”

Aseguran que jugador de la franja dejará el equipo a fin de año, a pesar de haber cerrado su renovación hace algunos meses.

Por Andrea Petersen

El jugador que saldría de forma inminente del equipo a fin de año.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTEl jugador que saldría de forma inminente del equipo a fin de año.

A pesar de que quedan algunos meses para que inicie la nueva temporada del campeonato nacional, Universidad Católica ya está pensando su estrategia para el 2026 y qué modificaciones tendrá en el equipo, entre ellas la salida de unas de sus figuras.

Tras el Mundial sub-20, comenzarán las últimas fechas para definir al campeón de la Liga de Primera y a los clasificados a las competencias internacionales, en donde la UC actualmente está en zona de fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Por lo mismo, el equipo comenzó a planear lo que será el 2026 y lo que se viene a final de este año, en donde gran parte de sus jugadores terminan contrato. Sin embargo, uno que ya renovó y su contrato no está por vencer daría la sorpresa y saldría a venta.

Daniel González dejaría Universidad Católica

El jugador renovó su contrato con los Cruzados hasta finales del 2026, pero a pesar de eso aseguran que su salida de la escuadra que dirige Daniel Garnero es inminente, por lo que ya se comenzaría a buscar un central para la próxima temporada que llene su espacio.

¿Qué pasará con el Toro? La estrategia de la UC en caso de que Zampedri no renueve con el club

ver también

¿Qué pasará con el Toro? La estrategia de la UC en caso de que Zampedri no renueve con el club

Esta información fue revelada por Bruno Sampieri en su canal de Youtube y recogida por Punto Cruzado, en donde señala que en caso de que se concrete su salida de la escuadra, el equipo usará uno de los cupos extranjeros para su reemplazo.

Daniel González llegó a la franja el 2022/Photosport

Daniel González llegó a la franja el 2022/Photosport

Publicidad

“Por información, Daniel González se va a ir, y si se va Daniel González van a traer un central y lo más probable que el central sea extranjero”.

La carrera de Daniel González

El jugador de 23 años comenzó su carrera profesional junto a Santiago Wanderers, club con el que estuvo hasta el 2022 y con ellos obtuvo el primer título de su carrera al ganar la Primera B el 2019. El 2022 dio el salto a Universidad Católica, club en el que sigue a la actualidad.

Daniel González fue citado a la selección chilena adulta/Photosport

Daniel González fue citado a la selección chilena adulta/Photosport

Publicidad

González ha representado a Chile en las selecciones Sub-15, Sub-17, Sub-23 y la selección adulta, en donde fue llamado de emergencia por el técnico Nicolás Córdova tras una serie de bajas que afectó al plantel.

Lee también
El curioso lazo que une a Bravo con Donnarumma en el arco del City
Internacional

El curioso lazo que une a Bravo con Donnarumma en el arco del City

La imagen del técnico de Boca que desata ola de comentarios
Internacional

La imagen del técnico de Boca que desata ola de comentarios

El Fantasma Figueroa se emocionó: le responde a Caszely por La Roja
Selección Chilena

El Fantasma Figueroa se emocionó: le responde a Caszely por La Roja

Pellegrini repasa sutilmente al Sevilla al hablar de Alexis Sánchez
Internacional

Pellegrini repasa sutilmente al Sevilla al hablar de Alexis Sánchez

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo