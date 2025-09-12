A pesar de que quedan algunos meses para que inicie la nueva temporada del campeonato nacional, Universidad Católica ya está pensando su estrategia para el 2026 y qué modificaciones tendrá en el equipo, entre ellas la salida de unas de sus figuras.

Tras el Mundial sub-20, comenzarán las últimas fechas para definir al campeón de la Liga de Primera y a los clasificados a las competencias internacionales, en donde la UC actualmente está en zona de fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Por lo mismo, el equipo comenzó a planear lo que será el 2026 y lo que se viene a final de este año, en donde gran parte de sus jugadores terminan contrato. Sin embargo, uno que ya renovó y su contrato no está por vencer daría la sorpresa y saldría a venta.

Daniel González dejaría Universidad Católica

El jugador renovó su contrato con los Cruzados hasta finales del 2026, pero a pesar de eso aseguran que su salida de la escuadra que dirige Daniel Garnero es inminente, por lo que ya se comenzaría a buscar un central para la próxima temporada que llene su espacio.

Esta información fue revelada por Bruno Sampieri en su canal de Youtube y recogida por Punto Cruzado, en donde señala que en caso de que se concrete su salida de la escuadra, el equipo usará uno de los cupos extranjeros para su reemplazo.

“Por información, Daniel González se va a ir, y si se va Daniel González van a traer un central y lo más probable que el central sea extranjero”.

La carrera de Daniel González

El jugador de 23 años comenzó su carrera profesional junto a Santiago Wanderers, club con el que estuvo hasta el 2022 y con ellos obtuvo el primer título de su carrera al ganar la Primera B el 2019. El 2022 dio el salto a Universidad Católica, club en el que sigue a la actualidad.

González ha representado a Chile en las selecciones Sub-15, Sub-17, Sub-23 y la selección adulta, en donde fue llamado de emergencia por el técnico Nicolás Córdova tras una serie de bajas que afectó al plantel.